美AI戰略操盤手就位 對中鷹派克瑞蕭斯將全面制衡北京

川普政府內部負責AI戰略的對中鷹派的克瑞蕭斯。（擷取自OSTP官網）

2025/04/01 05:56

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國和中國正在展開人工智慧（AI）競賽，而在川普政府內部負責AI戰略的是矽谷創投大老提爾（Peter Thiel）的重要副手克瑞蕭斯（Michael Kratsios），他的人事案近日獲得美國聯邦參議院確認，將領導白宮科技政策辦公室（OSTP），並思考如何在美中AI競賽中制衡中國。

在2016年美國總統大選中，提爾是少數支持川普的矽谷高階主管之一，克瑞蕭斯在提爾的引薦下，之後在川普的第一屆政府中擔任了重要的科技政策職務，包括白宮首席科技顧問，並短暫負責過國防部的研究和工程工作，是美中科技衝突升級的核心人物。

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過去近4年，克瑞蕭斯在新創公司Scale AI服務，特別關注美中AI的發展和競爭，如今重返美國聯邦政府部門，這次他受到了更多關注，他表示：「這次的責任要大得多。」OSTP的工作涵蓋從超級強大的量子運算到國家電信系統現代化，再到世界海洋研究等，他預計自己將花費大量時間協調各聯邦機構之間的工作。

克瑞蕭斯的首要任務之一是，仔細研究美國企業界最近為政府的AI計劃提交的上千個建議。美國總統川普在1月發布一項行政命令，指示其團隊在180天內制定這項AI計劃，以維持和增強美國在全球AI領域的主導地位，促進人類繁榮、經濟競爭力和國家安全。

克瑞蕭斯來自南卡羅來納州，是馬拉松運動選手，於普林斯頓大學獲得政治學學士學位。就讀大學期間，他曾在南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）底下實習。

2010年克瑞蕭斯以訪問學者和講師的身份，在以培養頂尖工程人才聞名的中國北京清華大學工作，親身體驗了美中關係，並說當時中國學生對於在美國創新型科技行業工作的機會感到興奮。

同年，克瑞蕭斯開始在提爾的一家投資公司工作。2016年，在提爾有關新創企業的著作在中國大受歡迎後，克瑞蕭斯回到北京清華大學，幫助提爾教授一堂為期2週的課程。當時中國已開始向本土科技項目投資數以十億美元計的資金，這改變了美中關係的平衡。

克瑞蕭斯在川普第一屆政府中的一項工作是周遊世界，說服其他國家基於國家安全考量，不要安裝來自中國華為（Huawei）的廉價電信設備。由於美國沒有華為的本土替代品，他建議選擇歐洲的產品。

此外，克瑞蕭斯參與起草了2019年的一項AI行政命令，該命令旨在促進研發，並指示美國商務部下屬「國家標準與技術研究院」（NIST）制定衡量可信賴AI系統的標準。

今年1月，中國初創公司深度求索（DeepSeek）發布了一款強大的AI模型，其訓練成本遠低於美國競爭對手，這令美國議員感到震驚，並給川普政府帶來了更大壓力，思考要如何在不擾亂美國企業海外業務的情況下，限制中國獲取美國先進製程晶片的管道。美國商務部近日將54家中國公司列入貿易黑名單，美國公司需要獲得政府批准才能向這些中國公司銷售產品。

克瑞蕭斯今年2月在聯邦參議院就其人事案舉行的聽證會上警告，中國已成為美國最主要的地緣政治對手和最強大的科技競爭對手，未來全球秩序的形態將由AI、量子、核能和其他關鍵新興技術領域的領導者決定，中國在核融合、量子技術和自主系統方面取得的進展，都凸顯了未來工作的迫切性。

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