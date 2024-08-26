長榮桂冠2.0！小粉紅鬧河北希爾頓「沒五星旗」 網：這歐洲盃活動

近日有中國小粉紅抗議河北石家莊希爾頓酒店大廳的萬國旗裝飾中沒有中國五星旗，酒店人員解釋後連忙拆除，但其實該店掛的是上個月歐洲足球國家盃參賽國國旗，不只沒有中國，歐洲以外國家的也沒有。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/08/26 07:03

首次上稿 08-25 21:12

更新時間 08-26 07:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕奧運期間，位於法國巴黎的長榮桂冠酒店因為沒掛五星紅旗遭中國小粉紅鬧場，進而發起抵制，引發熱議。沒想到中國河北省石家莊市的美國連鎖品牌希爾頓酒店近日也發生類似事件，酒店大廳掛了多國國旗裝飾，不料有小粉紅發現沒有中國國旗，當場抗議，酒店人員解釋不通，只好馬上拆掉平息糾紛；不過有眼尖網友指出，該酒店掛的其實是上個月歐洲足球國家盃參賽國國旗，不只沒有中國，美國、日本等非歐洲國家也沒有，小粉紅的行為再次讓外界看了直搖頭。

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繼巴黎長榮桂冠酒店事件之後，河北石家莊的「希爾頓酒店」（Hilton Shijiazhuang）昨天（24日）又發生類似情事。中國博主「勃勃不講理」在該酒店內發現掛著「萬國旗」，卻沒看到有五星紅旗，當場叫來酒店人員抗議，並發布自己對酒店方進行批評教育的影片，彰顯自己的愛國心。影片中，「勃勃」詢問為何不掛中國國旗，酒店人員似乎有解釋酒店內掛著的國旗都是今年6月14日至7月14日舉辦的歐洲國家盃參賽國國旗（疑似被剪輯掉），仔細看影片畫面，也可以看到不僅沒有中國，歐洲以外的國家都沒有被掛上。

不過「勃勃」不管酒店人員解釋，咄咄逼人地說：「你在哪個土地上生活自己不知道？要嘛就趕緊給加上，（中國沒參加）你也得有中國國旗！這點愛國之心沒有啊？我覺得不應該啊！這麼嚴肅的事，你們還能整這齣？無論什麼時候，你要有一顆愛國的心，我覺得這是一個挺嚴肅的事，要不你就現在掛上一面，我現在就坐在這等著！」酒店人員之後同意將所有國旗拆掉，「勃勃」也在旁盯哨，確認酒店方將所有國旗拆除。

當所有國旗被拆掉後，「勃勃」又開始要求這家美國人開的酒店，「多掛點咱們國家的東西，你祖國那麼強大，生活在這個地方，不覺得自豪嗎？很自豪啊！多掛點咱們自己國家東西宣傳宣傳，就是我希望你能跟採購去反饋，以後酒店再買這種活動的東西，選擇的時候謹慎一點，先把自己國家，我們自己值得炫耀的東西、驕傲的東西掛上去，再考慮其他的東西。掛一堆國外的東西，自己國家東西那麼好，啥也不整，不知道咋想的。」

該影片被分享到牆外後掀起熱議，「這種真的是有病要記得吃藥，不知道這種嘴裡說著愛國的人，家裡有多少國旗？有本事怎麼不自己開一間呢？國旗還能隨便插」、「這位先生由頭到腳都沒有中國元素，要不要脫光？」、「這些是歐洲國家盃的國旗，真是愚昧無知到這個點」、「平時就是奴，這會兒像個領導一樣」、「中國人被人討厭，根本就是自找的」、「垃圾民族主義培養腦殘」、「傻B越來越多，這不就是另類文革嗎？」

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