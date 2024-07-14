為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

談川普槍擊案 FBI退役反狙擊手：歹徒所在屋頂沒人看守是疏失

美國前總統川普造勢遭開槍射傷，FBI退役反狙擊手認為，兇嫌所在的屋頂應該要有人看守才對。圖為槍擊案現場的反狙擊手。（美聯社）

美國前總統川普造勢遭開槍射傷，FBI退役反狙擊手認為，兇嫌所在的屋頂應該要有人看守才對。圖為槍擊案現場的反狙擊手。（美聯社）

2024/07/14 16:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks），在前總統川普造勢時爬上附近建物屋頂，開槍將其射傷，旋即遭特勤人員擊斃。曾在聯邦調查局（FBI）擔任反狙擊手的退役特工摩爾（Steve Moore）表示，庫克斯所在的屋頂應該要有人看守，他懷疑維安規劃或執行上可能發生了疏失。

《CNN》報導，庫克斯所開槍的地方，距離川普400至500英尺（約120至150公尺）左右，摩爾認為，維安團隊本來可以針對那處屋頂做好規劃，但在過程中可能發生了一些問題，導致屋頂無人看守。

聯邦調查局退役外勤特工查孔（Bobby Chacon），相當驚訝庫克斯所在的屋頂沒有維安人員，他認為那個地方簡直是「完美的高處」。查孔說，那棟建物是距離造勢現場最近、視野最清晰的建築。

摩爾指出，特勤局人員或許有收到槍手位置的警告，但他們的視野可能受阻，導致沒有迅速反應。摩爾預計在本次槍擊案後，未來的維安規劃將發生巨大改變，例如擴大警戒線、更全面地保護造勢會場等等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
特勤局維安遭質疑！槍手在無人發現下連開多槍 FBI：令人驚訝
2024/07/14 14:02

特勤局維安遭質疑！槍手在無人發現下連開多槍 FBI：令人驚訝
川普槍擊案 FBI證實兇嫌為賓州20歲男
2024/07/14 14:21

川普槍擊案 FBI證實兇嫌為賓州20歲男
暗殺川普槍手為白人男性 遭擊斃畫面曝光！
2024/07/14 10:18

暗殺川普槍手為白人男性 遭擊斃畫面曝光！
擊傷川普20歲男子 登記為共和黨選民、曾捐給民主黨團體近500元
2024/07/14 14:57

擊傷川普20歲男子 登記為共和黨選民、曾捐給民主黨團體近500元
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播