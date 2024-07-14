談川普槍擊案 FBI退役反狙擊手：歹徒所在屋頂沒人看守是疏失

美國前總統川普造勢遭開槍射傷，FBI退役反狙擊手認為，兇嫌所在的屋頂應該要有人看守才對。圖為槍擊案現場的反狙擊手。（美聯社）

2024/07/14 16:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks），在前總統川普造勢時爬上附近建物屋頂，開槍將其射傷，旋即遭特勤人員擊斃。曾在聯邦調查局（FBI）擔任反狙擊手的退役特工摩爾（Steve Moore）表示，庫克斯所在的屋頂應該要有人看守，他懷疑維安規劃或執行上可能發生了疏失。

據《CNN》報導，庫克斯所開槍的地方，距離川普400至500英尺（約120至150公尺）左右，摩爾認為，維安團隊本來可以針對那處屋頂做好規劃，但在過程中可能發生了一些問題，導致屋頂無人看守。

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聯邦調查局退役外勤特工查孔（Bobby Chacon），相當驚訝庫克斯所在的屋頂沒有維安人員，他認為那個地方簡直是「完美的高處」。查孔說，那棟建物是距離造勢現場最近、視野最清晰的建築。

摩爾指出，特勤局人員或許有收到槍手位置的警告，但他們的視野可能受阻，導致沒有迅速反應。摩爾預計在本次槍擊案後，未來的維安規劃將發生巨大改變，例如擴大警戒線、更全面地保護造勢會場等等。

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