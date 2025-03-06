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    首頁　>　社會

    台電核三廠狂冒濃煙 疑工人切割水塔釀火災

    核三廠停用冷卻水塔火災。（記者蔡宗憲攝）

    核三廠停用冷卻水塔火災。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/06 12:11

    首次上稿：11:51
    更新時間：12:11

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東縣恆春鎮的台電核三廠上午傳出火警意外，廠內傳出濃濃黑煙引發周邊民眾關注，附近消防分隊已全出動支援。

    核三廠二號機今年5月即將除役，廠內不少區域改為太陽能光電，火警意外引發不少擔憂，但煙霧初步未出現在圍阻體內，詳細發生原因有待進一步釐清。

    核三廠方解釋，火警是廠房外圍冷卻水塔旁切割工作導致，工作人員進行工程時產生火星因為風勢導致水塔燒起來，這是屬於停用設備，未影響發電，火勢也已經控制。

    屏東縣消防局指出，11時23分受理民眾報案於恆春鎮核三廠內有冒出大量黑煙，派遣第四大隊、恆春 、墾丁、滿州及車城分隊共計12車21人前往。

    11時34分聯繫核三廠回報現場為廢棄空壓機廠房後方兩座冷卻水塔起火，目前火勢已控制，無安全疑慮，11時41分恆春分隊回報火勢熄滅，核三廠消防隊出2條水線降溫中，恆春分隊回報現場施工切割廢棄鐵材時不慎引起，火勢已熄滅。

    核三廠停用冷卻水塔火災。（記者蔡宗憲攝）

    核三廠停用冷卻水塔火災。（記者蔡宗憲攝）

    核三廠內發生火警，現場濃煙密布。（民眾提供）

    核三廠內發生火警，現場濃煙密布。（民眾提供）

    核三廠廢棄水塔火警已撲滅。（民眾提供）

    核三廠廢棄水塔火警已撲滅。（民眾提供）

    核三廠廢棄水塔火警已撲滅。（民眾提供）

    核三廠廢棄水塔火警已撲滅。（民眾提供）

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