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    獨家》吳龍滿殺鄰2死血衣首度曝光！判死刑激勵高雄分屍案檢警

    關鍵血衣、步鞋首度曝光，吳龍滿殺鄰居夫妻一審判死，激勵偵辦連環殺人分屍檢警。（記者黃良傑翻攝）

    關鍵血衣、步鞋首度曝光，吳龍滿殺鄰居夫妻一審判死，激勵偵辦連環殺人分屍檢警。（記者黃良傑翻攝）

    2025/03/10 23:04

    〔記者黃良傑／高雄報導〕冷血鄰居吳龍滿只因不滿樓上鄰居太吵，竟在被害人2名幼子面前殘殺其父母，案發迄今1年半，吳男始終不認罪，他們今天被宣判2個死刑、褫奪公權終身，還家屬公道。此案也振奮偵辦同樣矢口否認連殺3婦分屍的專案小組，專案檢警未來將同樣建請法官將冷血凶嫌求處死刑，以告慰3名死者在天之靈。

    判決指出，前年9月15日上午，住高雄某大樓的吳龍滿（63歲），疑因樓上常有吵鬧聲，竟持一把水果刀從逃生梯走到樓上，當時蔡女（35歲）正在處理小孩上學的事，吳男直接進入客廳，當著2個小孩的面，不發一語直接砍刺蔡女5刀，導致蔡女肺、肝等部位大量血胸、左腹部壁臟器外露當場死亡。

    吳男犯案後換裝逃逸，藏匿凶刀並扔棄作案所穿藍衣及黑步鞋，企圖湮滅證物，落網後始終行使緘默權。刑大在海邊尋獲關鍵的藍衣、黑步鞋等物，檢出被害人相符的DNA、血跡等生物跡證，即使一路行使緘默權，仍被判死刑。

    偵辦高雄連環殺人分屍的專案小組表示，凶嫌張介宗與吳龍滿一樣凶殘，同樣犯後態度差且否認到底，2案犯嫌有許多相似處，偵辦殺人分屍案檢警專案小組，不僅尋獲凶刀、噴濺血跡、被害人只進未出影像畫面，以及重要的通聯資料，同樣掌握了關鍵的事證與生物跡證。

    殺鄰2死命案吳嫌一審被判死，振奮了偵辦3婦被分屍的專案人員，檢警透露還有許多關鍵證據，尚待法醫研究所及通訊機構解析結果，絕對有信心讓張介宗判死伏法。

    冷血男子殺鄰居夫妻2死，凶手一審判死刑、褫奪公權終身。激勵偵辦高雄連環殺人分屍檢警（圖）。（資料照）

    冷血男子殺鄰居夫妻2死，凶手一審判死刑、褫奪公權終身。激勵偵辦高雄連環殺人分屍檢警（圖）。（資料照）

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