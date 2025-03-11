美烏關係露曙光？特使魏科夫：澤倫斯基已致函川普道歉

烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國總統川普（右）2月28日在白宮會談發生激烈口角。（歐新社資料照）

2025/03/11 06:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）11日透露，烏克蘭總統澤倫斯基上週致函美國總統川普，為2月28日在白宮橢圓形辦公室的激烈爭執表達歉意。這封信被視為美烏關係修補的關鍵一步，也為雙方重啟對話、尋求俄烏戰爭和平解方鋪路。

魏科夫接受福斯新聞網（Fox News）採訪時表示，澤倫斯基在信中為「整起事件」致歉，並稱此舉意義重大。他指出，美烏團隊與相關歐洲國家已展開多次磋商。川普4日在國會聯席會議演說中曾提及收到這封信，但未透露道歉內容。

請繼續往下閱讀...

《紐約郵報》向澤倫斯基辦公室求證未果，而其顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）先前向法國《觀點》（Le Point）否認道歉說法。

爭端始於2月底的白宮會晤。當時，澤倫斯基公開質疑副總統范斯（JD Vance）推動與俄羅斯外交的提議，認為俄總統普廷的過往紀錄令人難以信任。會談破局，原定簽署的礦產協議胎死腹中，美國隨即暫停對烏克蘭的部分軍事援助與情報共享。中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）證實此事，但魏科夫澄清，防禦性情報共享未完全中斷。

目前，美烏雙方準備11日在沙烏地阿拉伯會面，進一步商討終結俄烏戰爭的方案。川普對烏態度仍顯強硬，強調單靠礦產協議不足以恢復援助，烏克蘭需展現和平意願。然而，他9日受訪時表示，情報共享「幾乎已恢復」，顯示關係有所緩和。

澤倫斯基的核心訴求是確保烏克蘭安全。魏科夫認為，這並不複雜，只要各方公開立場、坦誠協商即可。他透露，美國在與俄羅斯談判中已取得進展，對澤倫斯基的積極態度感到樂觀。值得一提的是，魏科夫雖為中東特使，這位房地產大亨卻深度參與烏克蘭事務。

川普上週曾威脅對俄羅斯祭出「大規模制裁」與關稅，反制其對烏克蘭的猛烈攻勢。但他也坦言，與烏克蘭打交道比與俄羅斯更棘手，暗指烏方高估自身籌碼。魏科夫補充，調解的關鍵在於縮小雙方分歧，而當前跡象令人振奮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法