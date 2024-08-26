中東情勢升溫 黎巴嫩航班被迫取消或延誤

貝魯特機場雖正常營運，但有不少航班取消或延誤。（路透）

2024/08/26 06:05

首次上稿 08-25 21:59

更新時間 08-26 06:05

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）再度大打出手，連帶影響到中東航線與飛航安全。根據《法新社》記者所見，儘管黎巴嫩首都的貝魯特機場25日仍正常營運，但因有不少航班取消或延期，致使大批旅客受困機場。

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《法新社》報導，以色列對黎巴嫩發動空襲，並宣稱挫敗了一起真主黨的大規模攻擊；真主黨則以為上月遇害的指揮官舒克爾（Fuad Shukr）復仇為由，向以色列發起跨境攻勢。

據《法新社》記者所見，不少旅客坐在入境大廳的地板上等候，而航班時刻表則顯示「航班取消」或「航班延誤」等資訊，至於機場的入境區域，幾乎可說是空無一人。

法國航空（Air France）表示，飛往貝魯特的航班將停飛直到週一，且根據中東局勢變化，這項舉措可能會延長。

皇家約旦航空（Royal Jordanian Airlines）、阿拉伯聯合大公國的阿提哈德航空（Etihad Airways）也宣布停飛往返貝魯特的航班；德航漢莎航空（Lufthansa）則是在週五宣布停駛貝魯特航線，直到9月30日。

黎巴嫩民航局25日發布聲明強調，儘管有一些干擾因素，但貝魯特機場「運行正常」。代表黎巴嫩官方的國家通訊社（National News Agency）則指出，有關所有航班皆被取消的謠言「不是真的」。

有部分旅客因航班異動，受困在機場。（歐新社）

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