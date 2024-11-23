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    「嘴砲拳王」麥葛雷格6年前涉性侵女子 判賠近850萬元

    「嘴砲拳王」麥葛雷格2018年涉嫌性侵女子案，陪審團裁定需賠償對方24.8萬歐元。（美聯社）

    「嘴砲拳王」麥葛雷格2018年涉嫌性侵女子案，陪審團裁定需賠償對方24.8萬歐元。（美聯社）

    2024/11/23 10:45

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕UFC前冠軍選手、「嘴砲拳王」麥葛雷格（Conor McGregor），2018年12月涉嫌在愛爾蘭都柏林一處飯店性侵女子，22日在民事訴訟中被陪審團裁定需賠償對方24.8萬歐元（約新台幣841萬元）。

    《BBC》報導，35歲美髮師漢德（Nikita Hand），當時和同事基利（Danielle Kealy）參加工作場所的耶誕派對後，前往麥葛雷格、另名男子勞倫斯（James Lawrence）的飯店頂層套房聚會。

    法院文件顯示，從12月8日晚間到12月9日早上，這群人大量飲酒和吸食古柯鹼。漢德透露，麥葛雷格在過程中掐住她的脖子、將她按倒在床上性侵，造成她身上大面積瘀傷和擦傷，而且勞倫斯也伸出狼爪，後來她就被救護車送往醫院，並且接受了性侵評估。

    護理人員出庭作證時，指稱自己很久沒看到傷得那麼嚴重的人了，漢德事後出現心理問題必須接受治療，不僅失去美髮師的工作，還和當時的伴侶結束關係、獨自撫養女兒。

    麥葛雷格、勞倫斯全都否認性侵，強調他們和漢德之間的性關係是在雙方同意下進行。這起民事訴訟經過8天的證據說明、3天的結案陳詞後，由8名女性、4名男性組成的陪審團，在討論6個多小時後裁定麥葛雷格需賠償，並認定勞倫斯沒有涉案。

    麥葛雷格聽到陪審團的說明後，在法庭上搖了搖頭，22日晚間於X發文強調他會上訴。至於受害者漢德，在走出法院後向媒體發表聲明，直指她希望透過這起案件，讓所有年輕女孩、男孩都能知道，無論發生了什麼、無論對方是誰，只要敢於為自己而戰，那麼正義將會得到伸張。

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    受害者漢德（圖中）走出法院後，向媒體發表聲明。（美聯社）

    受害者漢德（圖中）走出法院後，向媒體發表聲明。（美聯社）

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