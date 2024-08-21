以接受停火方案 布林肯:等哈瑪斯點頭

美國國務卿布林肯（左）19日與以色列總理納坦雅胡（右）進行3小時會談後表示，以色列已接受拜登政府所提出，促成以國和哈瑪斯在加薩地區停火及釋放人質的過渡協議，敦促哈瑪斯也點頭同意。（歐新社）

2024/08/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯十九日表示，以色列已接受拜登政府所提出，促成以國和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在加薩地區停火及釋放人質的過渡協議，敦促哈瑪斯也點頭同意。不過布林肯強調，即使以哈雙方都認可新協議，但在執行方法上仍存在「複雜的問題」，需要雙方做出「艱難的決定」。

布林肯十九日與以國總理納坦雅胡進行三小時會談後表示，納坦雅胡允諾會派出代表團，參加由埃及和卡達居中斡旋，訂於本週恢復的停火談判。他稍後又指出，納坦雅胡證實以國接受、支持過渡協議，「現在哈瑪斯有責任這麼做」。他重申，要緩解巴勒斯坦人因哈瑪斯去年對以國發動襲擊而遭受的可怕苦難，達成這項協議是最快、最好且最有效的唯一方法。

請繼續往下閱讀...

哈瑪斯官員批協議偏向以國

布林肯表示，即使哈瑪斯接受協議，談判代表未來幾天還是必須針對執行方式達成明確共識，需要雙方領袖做出「艱難的決定」，但未說明細節。

此前，哈瑪斯官員批評協議偏向以國，布林肯並未透露協議是否已解決哈瑪斯的擔憂。哈瑪斯發言人哈姆丹十九日接受「半島電視台」訪問時則指出，哈瑪斯已廣泛接受拜登五月底提出的停火架構，但他指責納坦雅胡提出新條件，且以方上週在卡達杜哈的談判中，也未在關鍵問題上讓步。哈姆丹強調，「如果美國政府是認真的，我們就不需要更多談判，只需要執行拜登的提議即可」。

布林肯廿日前往埃及和卡達繼續推動談判，他坦言希望這兩個參與斡旋停火的國家，能提供有關哈瑪斯立場的最新消息。布林肯也淡化哈瑪斯對過渡協議的批評，強調該類公開聲明並未完全反映哈瑪斯的立場。

衝突不斷 以尋獲6人質遺體

各國進行外交努力之際，衝突也未間斷。巴勒斯坦官員表示，以軍廿日對加薩一處由學校改建的避難所發動空襲，當時約有七百人正在避難，十人遇襲身亡。以軍也指控黎巴嫩真主黨向以國佔領的戈蘭高地發射五十五枚火箭，部分被防空系統攔截，部分落在空曠地區，並引發大火。此外，以色列軍方和總理辦公室廿日發表聲明，十九日晚間在加薩南部甘尤尼斯地區尋獲六具人質遺體。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法