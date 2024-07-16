台東民宅大火》人力不足 消防弟兄才喘口氣又得再上陣

接力入火場滅火，天已亮、眾人倒地。（記者劉人瑋攝）

2024/07/16 22:29

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市今晨近4時發生大火，30多名打火弟兄輪番上陣，許多警消一身灰燼走出火場還在喘氣又不得不再上陣。但民眾望著自家也受波及不免急躁喊著「怎麼沒車進來？」、「水是不是不夠？」、「怎麼坐在地上休息」，下指導棋的不少，由於巷道狹小、佈水困難，加上建物又是輕隔間，火勢根本暢行無阻，但要防火勢擴大，又見民眾擔心，警消只能硬著頭皮重返火場。

這場火警雖號稱來了70餘名警義消，但實際受過消防訓、有資格入火場的也僅約30餘名正規警消，義消則是努力協助更換氣瓶、忙裡忙外十分辛苦。整場最常見的則是氣瓶未卸、索性跪地大喘的救難人員。但此時還是清晰可聞民眾對警消質疑，「消防車沒開進來」、「水不夠」、「怎麼還在休息？」。

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特搜副大隊長吳寶龍說，民眾不至於痛罵消防隊員，但滅火是有其步驟與專業。就建物來說，吳寶龍指出，起火住宅火勢竄至3樓後就橫向延燒，其中，「防火時效」來看安全門有二小時，但由石棉瓦、木板製成的輕隔間，光是幅射熱傳導即損，「幾乎可以說沒有防火時效可言」，但二屋間則以最細的鋼筋製成柵欄，有限防盜卻無力防火。

再者，事發在豐榮路巷道內，火場附近民眾根本不曉得路上已停滿車輛，因路狹難會車才直排路旁。民眾不見外頭車龍，僅見消防人員跪地大喘而多有埋怨。再者，消防人員以過渡性射水壓制火勢、清理出同仁進出通道，卻也讓人誤會「怎麼沒有對著火噴」、「水不夠」

吳寶龍說，這種天氣進入火場易熱衰竭，自己應讓兄弟們足夠休息方能再次上陣，但人力有限、台東又不比六都，少見如此火勢因此無法常配更多人員，只能硬著頭皮讓同仁休息一下就再上場，「萬一有人犧牲了，罪惡感會跟著我一輩子，每次叫人上場我都很煎熬，但聽民眾抱怨也能同理他們的感受，只是滅火真的不是那麼簡單」

接力入火場滅火，天已亮、眾人倒地。（記者劉人瑋攝）

水喝兩口，實在太累趴氣瓶堆上，不到一分鐘又起身。（記者劉人瑋攝）

消防弟兄一身灰燼又返現場，喘著大氣還提醒住戶遠離。（記者劉人瑋攝）

消防弟兄一身灰燼又返現場，喘著大氣還提醒住戶遠離。（記者劉人瑋攝）

消防弟兄一身灰燼又返現場，喘著大氣還提醒住戶遠離。（記者劉人瑋攝）

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