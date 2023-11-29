批弟媳浪費錢買哺乳衣！ 大姑上網抱怨反遭撻伐

原PO將自己將二手哺乳衣和束腹拿給弟媳使用，弟媳竟原封不動的歸還，甚至買新的，原PO氣炸傳訊質問對方；示意圖。（資料照）

2023/11/29 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在網上發文抱怨，由於自己弟媳第一次生小孩，因此分享了自己的經驗，還好心拿了僅穿幾次的哺乳衣和束腹帶要送給對方，但弟媳竟原封不動的歸還，甚至買新的，原PO氣炸傳訊質問對方，卻被當成空氣，還被弟媳罵「沒家教」於是貼文求助，卻引來一票網友怒斥。

據網友匿名公社發文表示，弟媳今年25歲懷孕，而自己的小孩都國高中了，因此原PO自認生產跟育兒比弟媳有經驗，也一直叮囑弟媳如果要將奶粉錢省下來就一定要餵母乳，並與對方強調表示「當了媽之後要有媽的樣，不能比照當小姐的時期，凡事都要以孩子為優先」，弟媳都笑著向原PO表示自己知道，沒想到對方在生完小孩後性情大變，原PO直言「馬上變了一張臉，讓我見識到她雙面人的樣子」。

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原PO接著透露，原先自己秉持著幫弟弟省錢的好意，就把之前只用過幾次的哺乳衣跟束腹，拿給弟弟希望能轉交給弟媳使用，原PO表示，「沒想到她不領情原封不動放回我房間，還背著我弟買了比較貴的內衣跟束腹褲，要不是好心幫你們收包裹，我一定還被瞞在鼓裡！」

原PO之後越想越氣，因此直接傳訊息給弟媳，卻遭對方已讀不回，在家碰面時，對方也不會主動向她解釋，隔天原PO再次透過別的社群平台傳訊給對方，反被弟媳說沒家教，回到家要找弟媳講這件事，結果對方直接轉頭走人，事後弟媳還跟原PO弟哭訴，自己被欺負要回娘家，導致原PO因此被責罵。

為此原PO直言「為什麼他們不懂，我做的這一切只是為他們好，居然還要我讓著弟媳，但我真的不覺得我做錯了什麼！弟媳這種只顧自己的自私個性要是不改，也不聽我給的意見，我看他們婚姻也不會長久！」

貼文一出，引來一票網友傻眼怒斥，「自以為是的好意，你自己留著就好」、「好可怕！為什麼一定要用妳用過的東西？」、「玻璃心就不要假裝好人了」、「你別多事就是做善事了」、「請不要把妳的想法強加在別人身上」、「覺得弟媳婦的錢就是弟弟的錢，到底多奇葩」、「為什麼可以不經過人家同意，就拆他人物品」。

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