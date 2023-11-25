女童把飛機上折疊桌當彈跳床 網友：根本保險套廣告

國外1名網友近日在社群媒體上發佈一部影片引起討論。影片中可以看到1名女童在飛機折疊桌上蹦蹦跳跳，已經嚴重影響到前方乘客。（圖截自X「@LBC」）

2023/11/25 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕國外1名網友近日在社群媒體上發佈一部標題為「讓小孩在一趟航程8小時的飛機上狂奔」的影片引來大批網友點閱。影片中1名女童直接把前面乘客座位後方的摺疊餐桌當成彈簧床在上面狂跳，完全不顧前面乘客的感受，讓許多看到影片的網友都直呼「太誇張」。

根據《紐約郵報》 報導，影片中綁著雙馬尾的女孩疑似來自美國，她肆無忌憚在摺疊餐桌上蹦蹦跳跳，且父母完全沒有出面制止的影片如今在社群媒體「Reddit」上引起大批網友怒火。

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許多網友在留言區表示，「這就是為什麼我討厭小孩」、「這根本是保險套廣告」、「桌板很可憐，前面那個傢伙也好可憐」。也有網友認為小孩會有這樣的舉動是因為父母管教不當，直言「我永遠不會允許我的孩子以這種方式打擾別人。父母讓孩子在飛機座位上抓著陌生人的椅子亂動是完全錯誤的，而且父母還可能認為這沒什麼問題，完全無法接受！！！」、「如果我的孩子這樣做，而我甚至允許她這樣做，我會覺得自己是一個失敗的父母」。

許多網友也在留言區質疑為甚麼沒有空服員介入，反而是讓小孩繼續玩鬧。然而湊巧的是，就在這支影片被發上網路不久前，1位空姐在個人TikTok帳號上發佈影片稱，比起在飛機上哭鬧的小孩，空服員其實更討厭向他們抱怨小孩很吵的乘客。該名空姐表示沒有人比孩子的父母更希望孩子停止吵鬧，也有其他機組人員到這支影片下方留言表示完全贊同她的說法，「當有乘客向我抱怨小孩哭鬧時，我真的很生氣，你想讓我怎麼做？」，該影片引來各路網友瘋狂討論。

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