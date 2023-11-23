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企圖打開飛機逃生門被制伏 韓女體內驗出冰毒遭逮

一名女乘客在飛機上企圖打開逃生門，空服人員立刻將她制伏。大韓航空示意圖。（彭博）

一名女乘客在飛機上企圖打開逃生門，空服人員立刻將她制伏。大韓航空示意圖。（彭博）

2023/11/23 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一架由美國返抵仁川的班機，一名女乘客在飛機上企圖打開機艙逃生門，空服人員見狀立刻將她制伏。事後，警方在仁川機場待命，迅速對女子進行藥物檢查，結果顯示出冰毒反應，當場逮捕該名鬧事的女乘客。

綜合韓媒報導，仁川國際機場警察廳今（23日）宣布，以航空保安法和毒品管理法，對26歲的A女進行逮捕和調查。報導指出，A女22日搭乘大韓航空自紐約飛往仁川的班機，卻在飛行途中出現出焦慮等異常現象，隨後竟企圖打開緊急逃生門。空服人員注意到她的可疑舉動，立即制伏了A女，讓飛機安全降落仁川國際機場。

班機降落後，警方在現場對A女進行藥物檢查，確定出現毒品反應，因此迅速逮捕她。警方尚待釐清女子企圖打開逃生門的動機。而根據初步檢測，A女所使用的毒品為甲基苯丙胺，俗稱冰毒。

根據南韓航空保安法，擅自操控飛機出入口若未經空服人員指示，將面臨最重10年以下有期徒刑。而使用毒品同樣需要面臨10年以下有期徒刑或1億韓元（約新台幣242萬元）罰金。

南韓今年六月就發生過一起類似事件，從菲律賓飛往仁川的航班中，有1名19歲乘客試圖打開逃生艙門，幸好遭空服員和其他旅客壓制，而該少年體內也被驗出冰毒反應。該男子在10月的一審法庭中被判處三年有期徒刑，並被勒令完成40小時的毒癮治療計劃。

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