批白宮演講「聽無」 川普：拜登狡詐、賀錦麗是騙子

川普表示，「狡詐拜登」的演說內容難以理解，更抨擊賀錦麗是「騙子」。（圖擷取自Chris LaCivita「X」帳號）

2024/07/25 10:35

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日宣布退出2024美國總統大選，並於美東時間24日晚間8點在白宮橢圓形辦公室發表全美演說。美國共和黨總統候選人川普也觀看了此次演說，事後川普透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）表示「狡詐拜登」的演說內容難以理解，更抨擊副總統賀錦麗是「騙子」。

綜合外媒報導，拜登此次發表演說是退選後首度公開演說。拜登強調，他相信他作為總統的成績、在世界上的領導力、對美國未來的願景，都值得連任，但沒有什麼事可以阻止美國人去拯救民主。拜登表示，他認為「向前邁進」的最好方法，就是將火炬傳遞給下一代，這也是團結國家的最好作法。

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針對拜登的演講內容，川普將他形容為「狡詐的拜登」，並說拜登的演講內容令人難以理解，實在非常糟糕，而「狡詐的拜登」與「騙子賀錦麗」讓美國非常難堪，過去從沒發生過這種事。

川普競選團隊顧問拉奇維塔（Chris LaCivita）也在社群平台「X」上傳1張照片，可看到川普在搭乘專機時對於拜登演說顯得不耐煩。《美聯社》報導指出，川普在結束北卡羅來納州夏洛特的競選活動後，在專機上看拜登演說看了10分鐘。

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