生的大過天? 繼母從小養大 她訂婚竟堅持「外遇生母坐大位」

女網友抱怨，自己母親雖不是大姐的親媽，但仍從小就盡心盡力照顧，沒想到大姐訂婚居然找自己的討客兄的生母坐大位；示意圖。（資料照）

2023/11/25 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網在匿名公社發文抱怨，自己媽媽雖然不是大姐的親母，但從小就開始照顧，沒想到大姐訂婚居然找來討客兄的生母坐大位，而奶奶不但接受，還要原PO媽訂婚當天不要出現在喜宴上，只因不是大姐的親母。

女網友在《匿名公社》發文表示，媽媽是爸爸再娶的老婆，所以原PO還有一位同父異母的姐姐，而姐姐的生母是因為外遇才離婚的，離婚前還從原PO家中偷走了好幾百萬，姐姐從3歲時，就被原PO母照顧養大，原PO透露，「我跟弟弟有的她都有，沒有偏心的問題，我媽還怕被人講話，有時也要我跟我弟讓大姐一點」，但自己姐姐近期訂婚，卻表示想找生母回來坐大位，令原PO直呼，「到底把我媽當什麼了?」

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在原PO姐表明自己的立場後，起初遭到父親及奶奶的拒絕，而原PO姐卻開始鬧脾氣說要斷絕關係，不料，最終奶奶居然妥協同意，並要求原PO母訂婚當日不要出現在喜宴上，並說出自己的想法，「不是大姐的親媽，去了2個媽媽都在會給他們丟臉」，原PO聽到當下非常不悅，但奶奶仍表示「生母坐主桌，這才合乎禮俗。」

為此原PO憤怒說道，「有這種禮俗嗎？我問了很多朋友同事沒一個人聽說過，生的不養不問，訂婚坐大位，養大操心大的的反而訂婚時要躲起來？這是哪朝代的禮俗啊？」

貼文吸引大批網友紛紛留言提出想法，「就這個大姊也可以不認了啊，表示她還是向著她母親」、「有其母必有其女，不知感恩」、「生的請一邊 養的恩情卡大天」、「日子還很長，即時看清真相不遲」、「後如果姐姐婚姻遇到什麼問題，請不要求助妳媽媽，包含坐月子，都請她的親媽做就好」、「勸妳媽這事情後就放手吧也不要想太多」。

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