母離婚半年沒探望小孩 竟接老師來電得知女兒在校闖大禍

原PO半年沒見女兒，竟接到老師電話通知，女兒在校霸凌多位同學；示意圖。（資料照）

2023/11/08 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕一名母親發文抱怨，離婚後和女兒長達半年沒有聯絡，直到最近因老師打致電才得知，女兒在校霸凌同學，而自己想將小孩帶從前婆家帶回家管教卻被女兒拒絕，不知道該怎麼辦，深怕女兒的未來就此毀掉。

據原PO昨（7）日在「匿名公社」發文表示，自己離婚後女兒的監護權就歸前夫，前夫家不但很富有，也很寵女兒，而原PO雖然有探視權，但自從女兒國中後就不太願意與原PO出門見面，就連電話也不太想講。

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而今年7月前夫意外過世，因此學校老師只能聯絡原PO，表示原PO女兒在學校霸凌同學，當自己到學校處理時，女兒全程沒看她一眼，也不願意叫她媽媽，而自己面對一群家長，只能不斷的道歉跟努力的了解情況，但仍遭眾多家長謾罵。

原PO表示想帶女兒回家一起生活，導正她的行為，前婆家沒有意見，不過女兒卻不願意，原PO無奈說道，離婚後不但每個月給前夫6000元象徵性的養育費，還要支付爸爸的安養費，被女兒嫌窮也無話可說，但原PO為此憂心表示，「怕再這樣下去女兒的未來就毀了」。

貼文發出後，許多網友紛紛留言回應，「偏差行為是缺愛，特別是這種內心敏感的年紀」、「請不要從別人的嘴認識妳的孩子。先了解問題情況，在想處理的方式」、「只能試著跟他溝通看看，也許她只是怨妳丟下她」、「妳最大的努力化解和女兒的誤會，總有一天他會接受妳的」、「人表現在外的行為，是因為內心的不安，還有被拋棄的失落感」、「先想辦法改變彼此之間的互動」。

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