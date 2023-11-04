未婚妻享受單身之旅！他驚見「旅伴」是前男友怒退婚

未婚妻與姊妹飛日本享受最後的單身之旅，原PO卻在路上碰到未婚妻的旅伴，才得知事情真相；示意圖。（美聯社）

2023/11/04 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文表示，未婚妻打算跟好姐妹去日本享受最後的單身之旅，而網友卻意外撞見其中一名姐妹，才得知未婚妻竟是與前男友一同旅遊，之後女方不但不承認，反而指責網友不相信自己，遭網友怒嗆，「我還要相信妳什麼？」

據網友在「匿名公社」發文表示，近日自己已經訂婚，而未婚妻表示要跟姐妹去日本享受7天的單身之旅，但原PO有天在路上看到未婚妻口中的其中1名旅伴，才當場戳破對方的謊言，得知未婚妻竟然是與前男友一同旅遊。

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原PO在知道事情的當下，就立即詢問女方，而未婚妻竟辯稱2人沒同房，還反罵原PO不相信她，而當原PO衝去對方家，告訴女方爸爸時，就連爸爸都不相信自己的女兒，原PO為此反問「我還要相信妳什麼？」

原PO十分憤怒說道，「婚是不用結了，妳爸媽下跪求我，我也無法當沒這回事」，而未婚妻此時仍在說謊，騙原PO會馬上訂機票回家，沒想到卻又私訊罵朋友出賣自己。

貼文發出後，許多網友紛紛留言回應，「還好只是訂婚，還來得及踩煞車」、「這種千萬不要心軟，不然以後戴不完的綠帽子」、「還好結婚前就發現了，恭喜」、「找她閨蜜結婚」、「恭喜你提早下車」、「還好停損，下一個會更好」、「你很幸運，救回自己的幸福」。

而原PO也補充說道出，「她爸媽就要我看在他們的面子上原諒她，我無法答應他們就下跪逼我，還打給我爸媽，現在要求她爸歸還聘金，都方家長說需要一點時間，還跟我爸說，不結婚兩邊都丟臉，我爸直接回他不會，丟臉的只有他們，對方家長才閉嘴道歉。」

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