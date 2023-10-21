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怕被富家女分手！科技業男謊稱父母職業 網轟：你才是最大問題

男網友與富家女交往，深怕被分手，謊稱自己父母是公務員；示意圖。（資料照）

男網友與富家女交往，深怕被分手，謊稱自己父母是公務員；示意圖。（資料照）

2023/10/21 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文求助，因擔心富家女友看不起自己父母職業，所以就謊稱都是公務員，沒想到近日女友提出想到家中拜訪一事，這讓原PO急著上網發文求助，卻遭到眾多網友斥責，而原PO也直言回應「家世背景差這麼多，任何人都不敢坦白吧」。

據原PO在《匿名公社》發文表示，自己目前在知名的科技公司上班，和一位小7歲的女友交往，最近剛好要滿一週年，對方提議自己想在過年時去拜訪原PO的父母，但原PO卻對此感到相當焦慮，並透露，女友出身自富裕的家庭，家裡是開銀樓做生意的。

原PO坦言，由於兩人的家庭環境相差甚大，當初他跟女友謊稱「父母都是公務員」，但事實上，原PO的爸爸是一名小黃司機，媽媽則在市場賣牛肉麵，而自己擔心女友來到家裡拜年，會揭穿父母的真實職業，最終導致兩人分手，所以原PO才發文向網友們求助，該如何應對這種情況。

事後，原PO回應網友，「跟對方家世比，我父母的職業真的難以啟齒，我是很努力才能進到上市科技公司上班，我也常常想為什麼自己父母成就上跟我這兒子差那麼多」、「誰都希望自己的父母能夠跟對方是門當戶對，但我父母就是那麼不爭氣我有什麼辦法」，但網友仍不接受這樣的說法，「你父母最大的成就就是把你養大，結果你卻在這裡嫌棄你父母」、「沒有他們會有現在的你嗎？你會不會太現實」。

貼文一出，網友都留言斥責原PO的行為，「不偷不搶的幹嘛騙」、「你連父母的職業都看不起！真的是白養你了！」、「用騙的是能騙多久，愛你的真的不在乎你的家境如何」、「你乾脆跟她說你其實是孤兒」、「有你這種嫌棄父母職業的小孩真是可悲」、「你根本瞧不起辛苦養育你長大的父母」、「職業不分貴賤，你才是最大的問題」。

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