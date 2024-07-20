曼谷酒店6死案凶嫌傳是「杜拜億萬富豪之妻」 花16萬聘死者化妝伴遊

泰國曼谷市中心飯店16日發生毒殺命案。（歐新社）

2024/07/20 15:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷愛侶灣君悅飯店（Grand Hyatt Erawan Bangkok）16日發生6名越南裔遊客慘遭毒殺的命案，警方研判主謀為越南裔美國人Sherine Chong向其他5人投毒後自盡。37歲死者Phu Gia Gia的母親透露，Sherine Chong自稱是杜拜億萬富翁的妻子，高薪聘請兒子擔任化妝師陪遊泰國及香港等地。

根據《亞洲新聞台》報導 ，6名死者之一的37歲男子Phu Gia Gia是越南峴港知名化妝師，經常在社群媒體曬出為藝人、時裝模特、選美小姐及婚禮新人等化妝的作品動態。

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Phu Gia Gia母親透露，兒子是在一名女子介紹下才成為Sherine Chong的化妝師，多次陪同她去香港、泰國等地旅遊並為她提供化妝服務。Sherine Chong自稱是杜拜億萬富翁的妻子，每趟提供Phu約5000美元（約新台幣16萬）的報酬。

Phu Gia Gia友人坦言，Phu曾提到Sherine Chong是很難搞的客戶，聘用前還得先問過她在香港的風水師，以評估Phu是否夠格成為她的化妝師。況且Phu10日剛從曼谷回到越南，12日又得跟著Sherine Chong飛往曼谷，沒想到16日竟傳出遇害的消息。

泰國警方在飯店房間桌上的茶壺及杯子內發現氰化物的痕跡，對此Phu母親悲痛地說，「Phu不喝茶、咖啡或啤酒，他旅行時都買瓶裝水喝，現在居然被下毒在茶水中，太可怕了！我兒子沒做什麼該死的事，為何要毒死他呢？我簡直不敢相信我兒子死了，沒想到他那次出差成了最後一次，我再也見不到他了」。

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