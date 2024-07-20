謝國樑「投票花2、3千萬大家好好想一想」公民團體：提罷免就是在止損

基隆市長謝國樑今天受訪表示，假如進入罷免投票，全體市民還要付出2、3000萬的代價。（記者盧賢秀攝）

2024/07/20 14:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市選委會要編列公帑187萬元郵寄2萬5千份查詢單，被罷樑公民團體質疑就是要沒收罷免二階段連署。基隆市長謝國樑今天受訪表示，不管什麼錢都是納稅人的錢，假如要進入投票全體市民還要付出2、3千萬的代價，是不是對市民好希望大家好好想一想。不過罷樑公民團體李晏蓉說，市府過去1年來電動機車、人工草皮等政策，者是對基隆民生經濟毫無幫助，浪費至少31億元，罷免就是在止損。

基隆市罷樑團體送到選委會連署名冊4萬3千多份，選委會正在查對名冊，對有疑義的連署書寄出查詢單給當事人，16日寄出第一波的查詢單，卻傳出傳出選委會要寄出2萬份的查詢書，罷樑團近疑心第二階段罷免案直接被沒收。結果昨天傳出一份選委會罷免查對作業估算單，會花費187萬公帑寄2萬5千份查詢單，議員也多所質疑查詢單數量不合理。

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市長謝國樑今天受訪時說，不管是什麼錢，都是納稅人的錢，假如要進入投票，全體市民要付出2千萬至3千萬的代價，平均每人多付100元，是不是對市民好、是不是對是對市民荷包好，大家要好好想一想。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，過去這1年多，謝國樑買了中古公車、電動機車、人工草皮、鴨子船、白沙發等政策，花費至少31億元，對基隆市政毫無益處、對民生經濟也無任何幫助，罷免是在止損，阻止謝國樑繼續隨意浪費市庫，若再讓謝國樑多做2年，基隆人的負擔絕對遠遠超過的100元，這才是大家需要想一想的。

議員張之豪、吳驊珈說，如果謝國樑市長沒有公私不分，現在不會有這場罷免，也不會多花2千多萬元罷免投票；謝國樑市長上任1年多來，政策錯誤、浪費公帑、市政空轉，一個正常的市長，不會讓市公車天天拋錨，然後花27億買電動機車。

基隆市選委會查對作業估算經費290多萬元，其中郵寄2萬5千份查詢單就要花187萬餘元，市議員認為比例不合理。（記者盧賢秀翻攝）

基隆市選委會查對作業估算經費290多萬元，其中郵寄2萬5千份查詢單就要花187萬餘元。（記者盧賢秀翻攝）

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