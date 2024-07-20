民團抓包基市選委會︰罷樑郵寄費估算 與2.5萬份查詢單吻合

基隆市連署罷樑的民眾昨天收到市選委會寄出的查詢單。 （議員鄭文婷提供）

2024/07/20 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市選舉委員會正在查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，根據市府提送市議會的基隆市長罷免選務經費估算表，總經費二九○萬餘元，其中郵寄費編列數量就是二萬五千份。公民團體質疑與傳聞不謀而合，選委會就是想動手腳沒收第二階段連署；民進黨議員張顥瀚批「惡搞」只會激怒市民。選委會總幹事張淵翔表示，罷免選務經費概估是為查對作業所做的粗估表，與查對作業無關。

對於民眾質疑選委會不中立，謝國樑昨受訪時說，選委會有不同黨派的成員，尊重他們獨立行使專業職權，和市府沒有關係，市府沒有任何指揮、沒下指導棋。

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基隆市公民團體七月八日送了四萬三千多份連署人名冊到基隆市選委會，選委會十六日寄出第一批查詢單。日前傳出選委會總共要寄出二萬份查詢單，如果未回覆或逾期回覆就視為連署無效，可能導致罷免案過不了連署門檻，公民團體揚言不排除提出訴訟。

市選委會︰經費概估 與查對作業無關

張淵翔說，選委會依法辦理查對作業，媒體報導選委會將寄二萬份「查詢單」，是假訊息，罷免選務經費將提市府及市議會同意墊付，編列二○二五年預算轉正。

對於這份市長罷免選務經費估算表，郵寄費編列數量就是二萬五千份，張淵翔解釋，經費概估與查對工作不相干。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，選委會提出經費估算表，就已預估郵寄查詢單二萬五千份，傳聞並非空穴來風，選委會若動手腳讓第二階段連署不通過，只會引起民眾的不滿。

前總統馬英九廿一日將到基隆七堵南興市場陪謝國樑掃街，力挺謝國樑；罷樑團體也要出動快閃小蜜蜂到南興市場，教民眾如何回覆選委會查詢單並連署，為補件做準備。

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