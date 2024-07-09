基市府800萬補助宗教活動 張之豪：謝國樑「臨時抱佛腳」

基隆市議員張之豪提到，市長謝國樑身為基督徒，從不參加宮廟活動，現在卻編列預算補助宗教團體進香，還親自帶隊，此舉根本是「臨時抱佛腳」。（圖擷取自張之豪臉書粉絲專頁）

2024/07/09 08:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市政府日前公布宗教團體補助要點，編列800萬元預算補助宗教活動，由於近期罷免市長謝國樑的「拆樑行動」持續，民進黨基隆市議員張之豪質疑，謝國樑身為基督徒，從不參加宮廟活動，近日卻安排親自帶隊到雲林北港進香，參加的宮廟一毛都不用出，可見真的「急了」。張之豪也諷刺說，謝國樑是「臨時抱佛腳」。

張之豪7日曾在臉書發文，指出謝國樑上任以來從不參加宮廟及民俗慶典，但近日卻舉辦一個北港朝天宮進香活動，謝國樑親自帶隊去拜拜，參加的宮廟一毛錢都不用出。張之豪認為：「現在你就可以看得出來謝市長有多麼的著急，真的急到一個非常的急。你說他沒有什麼被罷免的機率，我看就是因為被罷免的機率相當的高，所以現在就連阿們謝市長，現在都要開始阿彌陀彿了。」

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張之豪8日在臉書發文再度提及此事，表示有媒體問他謝國樑編列800萬預算的事，他對此回應，謝國樑這是「平時不燒香，臨時抱佛腳」。張之豪也提到，有人說基隆市府此次是「這是去年就編好的預算」，但他指出，這是今年才有的追加預算，他不反對補助宮廟或宗教民俗，「但要被罷免了才補助、拜拜，這誠意，神明看不出來嗎」？

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