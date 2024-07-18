基市議員鄭文婷質疑選委會行政不中立 要張淵翔辭去總幹事一職

民進黨基隆市議員鄭文婷今天質疑基隆市選委會，認為總幹事張淵翔應請辭。（記者俞肇福攝）

2024/07/18 14:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議員鄭文婷今表示，媒體揭露基隆市選委會要寄發2萬份罷免基隆市長謝國樑連署案的查詢單，基隆市選委會依法要保持行政中立，卻在選務查對作業中出現將寄送2萬份查詢單的說法，她認為市選委會做法是不恰當的。

鄭文婷質疑，選務期間設定好在整個審核過程中要寄送幾萬份查詢單，這樣的事情其實是有跡可循。7月16日基隆市選委會寄送2000多份查詢單，8月2日前收到查詢單的民眾，要回覆基市選委會，按照時程回算，8月14日滿40天，基隆市選委會要在7月28日寄出全部查詢單，總共只有10個工作天可以讓市選會寄發查詢單，一天寄送2000份，預估可以寄送20000份的查詢單，相信傳言不會是空穴來風。

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鄭文婷表示，她希望兼任基隆市選委會總幹事，同時也是民政處長的張淵翔，要保持行政中立，她說，聽聞有里長或是里內的志工，拿著有沒有去參與連署的詢問單要里民簽署。

鄭文婷表示，這是極不恰當行為，她質疑張淵翔一邊是裁判、一邊是球員，還發生要里長去詢問有沒有參與連署；她呼籲，張淵翔應該辭去基隆市選委會總幹事職務，以保持行政中立。

基隆市選委會總幹事張淵翔18日上午表示，基隆市選委會受理罷免基隆市長謝國樑案，目前進行第二階段罷免連署的查對工作，均依相關法令辦理，不得洩露個資及相關的進度，也包括相關的數量。市選委會也從未對外，不管是個人或機關，透露或公告相關的個資或查對進度。

至於民進黨基隆市黨部17日認為選委會主委方定安及總幹事張淵翔應請假，進行利益迴避一事，張淵翔說，全國各地的地方選委會的主任委員及總幹事，都依法由各縣市的市長、副市長、祕書長擇一兼任，總幹事是由民政局處正副首長兼任。這一次的罷免工作備受各界矚目，基隆市選委會會切實遵照行政中立及依法辦理的原則，進行第二階段連署書的查對工作。

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