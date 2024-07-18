基市選委會傳將寄出2萬份查詢單 公民團體怒批沒收人民罷免權

發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉認為基隆市選委會作法很過分，是要沒收人民的罷免權嗎？（記者俞肇福攝）

2024/07/18 13:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕罷免基隆市長謝國樑連署人名冊正在基隆市選舉委員會查對中，基隆市選委會7月16日寄出第一批查詢單，17日（昨天）傳出要寄出2萬份；發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉證實他們接到消息，認為這樣作法很過分，質疑難道是要沒收人民的罷免權嗎？公民團體更製作圖表，教連署民眾如何回覆查詢單。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，選委會針對罷樑連署積極查對作業中，對於查對作業寄發查詢單，相關數字及進度依法不會對外說明，記者詢問外傳寄發查詢單約20000份，對此他說不知道也無法評論。

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李晏蓉說，7月8日送交4萬3138份連署人名冊，基隆市選委會查對中，對有疑慮的連署人寄發查詢單確認真偽，並訂出9種樣態，招領逾期、查無此人及拒領認定無效連署，未回覆或未在期限內回覆查詢單被視為不合格連署人，引起爭議，公民團體表達不排除訴訟，中選會也喊話必要時會進行調查處理。

李晏蓉說，選委會打算在4萬3138份中寄出2萬查詢單，完全不符合比例原則，當中的審核標準實在令人質疑，她認為選委會此舉真的很過分，呼籲基隆選委會，不該違反行政中立、以各種形式意圖剝奪人民的罷免權。

李晏蓉今天說，當時罷免高雄市長韓國瑜查對作業，共寄了2000多份查詢單，回收率大概是一半。如果基市選委會要寄發2萬份查詢單的消息屬實，根據罷韓回收比例來算，最終可能只回收1萬份，這樣距離「淘汰」的法定門檻，就只剩下3000多份。

李晏蓉表示，因為不確定最後因為資料錯誤而遭到剔除的份數是多少，一旦未回覆遭刪除1萬份，罷免第2階段沒有通過的風險就會變得非常、非常的高。基市選委會的動作其實是在沒收人民的罷免權，讓罷免這件事情增加很高的難度。

目前公民團體正在趕工製作圖卡，教連署民眾如何回覆選委會的查詢單，包括簽章、勾選，鼓勵連署民眾寄回覆函。

基隆市選委會總幹事張淵翔說，選委會針對罷樑連署積極查對作業中，對於查對作業寄發查詢單，相關數字及進度依法不會對外說明。（記者俞肇福攝）

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