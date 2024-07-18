為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

基市選委會傳將寄出2萬份查詢單 公民團體怒批沒收人民罷免權

發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉認為基隆市選委會作法很過分，是要沒收人民的罷免權嗎？（記者俞肇福攝）

發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉認為基隆市選委會作法很過分，是要沒收人民的罷免權嗎？（記者俞肇福攝）

2024/07/18 13:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕罷免基隆市長謝國樑連署人名冊正在基隆市選舉委員會查對中，基隆市選委會7月16日寄出第一批查詢單，17日（昨天）傳出要寄出2萬份；發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉證實他們接到消息，認為這樣作法很過分，質疑難道是要沒收人民的罷免權嗎？公民團體更製作圖表，教連署民眾如何回覆查詢單。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，選委會針對罷樑連署積極查對作業中，對於查對作業寄發查詢單，相關數字及進度依法不會對外說明，記者詢問外傳寄發查詢單約20000份，對此他說不知道也無法評論。

李晏蓉說，7月8日送交4萬3138份連署人名冊，基隆市選委會查對中，對有疑慮的連署人寄發查詢單確認真偽，並訂出9種樣態，招領逾期、查無此人及拒領認定無效連署，未回覆或未在期限內回覆查詢單被視為不合格連署人，引起爭議，公民團體表達不排除訴訟，中選會也喊話必要時會進行調查處理。

李晏蓉說，選委會打算在4萬3138份中寄出2萬查詢單，完全不符合比例原則，當中的審核標準實在令人質疑，她認為選委會此舉真的很過分，呼籲基隆選委會，不該違反行政中立、以各種形式意圖剝奪人民的罷免權。

李晏蓉今天說，當時罷免高雄市長韓國瑜查對作業，共寄了2000多份查詢單，回收率大概是一半。如果基市選委會要寄發2萬份查詢單的消息屬實，根據罷韓回收比例來算，最終可能只回收1萬份，這樣距離「淘汰」的法定門檻，就只剩下3000多份。

李晏蓉表示，因為不確定最後因為資料錯誤而遭到剔除的份數是多少，一旦未回覆遭刪除1萬份，罷免第2階段沒有通過的風險就會變得非常、非常的高。基市選委會的動作其實是在沒收人民的罷免權，讓罷免這件事情增加很高的難度。

目前公民團體正在趕工製作圖卡，教連署民眾如何回覆選委會的查詢單，包括簽章、勾選，鼓勵連署民眾寄回覆函。

基隆市選委會總幹事張淵翔說，選委會針對罷樑連署積極查對作業中，對於查對作業寄發查詢單，相關數字及進度依法不會對外說明。（記者俞肇福攝）

基隆市選委會總幹事張淵翔說，選委會針對罷樑連署積極查對作業中，對於查對作業寄發查詢單，相關數字及進度依法不會對外說明。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罷樑團體發律師文！ 基隆選委會若踩到這2點 不排除訴訟
2024/07/16 22:41

罷樑團體發律師文！ 基隆選委會若踩到這2點 不排除訴訟
綠批市府指揮里鄰系統 製造寒蟬效應
2024/07/17 05:30

綠批市府指揮里鄰系統 製造寒蟬效應

瞄準中小企業長虹林口商辦登場
罷樑連署人未回函 基市選委會視為無效 中選會：必要時依主管職權處置
2024/07/17 05:30

罷樑連署人未回函 基市選委會視為無效 中選會：必要時依主管職權處置
基市選委會寄2萬份查詢單？ 「拆樑」轟：想沒收罷免權
2024/07/18 05:30

基市選委會寄2萬份查詢單？ 「拆樑」轟：想沒收罷免權

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
自由說新聞》藍營自爆「罷免機率」！基隆傳狂查2萬人網轟：謝國樑比韓國瑜狠毒
2024/07/18 11:23

自由說新聞》藍營自爆「罷免機率」！基隆傳狂查2萬人網轟：謝國樑比韓國瑜狠毒
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播