綠批市府指揮里鄰系統 製造寒蟬效應

對有里長要民眾填寫查詢個資是否被盜用連署，基隆市長謝國樑表示不知情。（記者盧賢秀攝）

2024/07/17 05:30

〔記者盧賢秀、李文馨／綜合報導〕基隆市選委會正在查對罷免基隆市長謝國樑的連署名冊，有民眾投訴說，有里長、志工在社區活動中竟要求民眾簽署「查詢個資被盜用於簽署罷免市長連署書」，意圖製造連署無效的份數；基隆市議會民進黨團昨天質疑市府指揮里鄰系統「固樑」，想讓民眾產生寒蟬效應。

謝國樑：完全不知情

謝國樑昨在市政行程受訪說，他完全不了解這些情況，民眾如果想查詢自己的個資是不是被盜用連署罷免，選委會都有依法行政的程序；基隆市選委會總幹事張淵翔說，沒有收到任何查詢個資被盜用的申請。

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民進黨基隆市議會黨團總召集人張之豪、市議員施偉政、鄭文婷和張顥瀚等人指出，接獲民眾投訴，有里長或自稱志工的人利用社區舉辦各項活動的機會，竟要求民眾簽署「查詢個資被盜用於簽署罷免市長連署書」。

林太太說，她日前參加里內的運動課程，休息時間有某位里長要求民眾填寫「單子」。這位里長說，社區有多達九百人連署罷免謝國樑，怎麼可能那麼多人？因此懷疑有人的個資被盜用於連署罷免，希望大家填資料都去查詢。

據了解，包括仁愛區、中正區、暖暖區、中山區和安樂區都有類似情形。議員們批評，這種擾民的行為無非是想「沒收罷免」，想讓民眾產生寒蟬效應，意圖干擾罷免行動，想製造無效的連署份數。

若未回覆查詢就被剔除

拆樑：不排除提出訴訟

另外，基隆市選委會昨天針對「有疑義的連署人」寄出第一批查詢單，「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵表示，已委託律師發函給基隆市選委會，絕不能僅因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單就被剔除，否則不排除提出訴訟。

謝國樑昨在市政行程受訪，對於賴清德總統、民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇上週都來基隆，是否覺得有「罷免國家隊」介入罷免案？

謝表示，據他了解，賴總統很早就安排要來基隆市慶安宮贈匾，相信賴到基隆與罷免案無關；但不管是地方選委會或中央選委會，都一定要依法行政，否則不但法律站不住腳，最後也得不到國人的信任。中選會對此回應，請基隆選委會不做差別待遇，依法辦理選務。

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