高市警局新任分局長交接 陳其邁：治安沒有適應期

高雄市警察局19日進行新任分局長交接典禮，由市長陳其邁主持。（記者黃良傑攝）

2024/07/19 16:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局今（19日）下午3點進行新任分局長交接典禮，由市長陳其邁主持，警察局長林炎田監交，共有9個分局長交接，陳其邁感謝官警全力拚治安，讓去年民調中的治安、交通指標，均榮獲金獎及六都特優等殊榮，今年警政署各縣市治安滿意度調查，民眾滿意度也高達八成，創下歷史新高，希望新任分局長能持續戮力以赴。

新任分局長為新興分局長陳柏彰、鳳山分局長林俊賢、仁武分局長陳膺方、楠梓分局長陳奕良、鼓山分局長徐釗斌、小港分局長陳楨筌、湖內分局長陳義宏、旗山分局長何正光、六龜分局長由原市警局公關室主任郭子弘接任。

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另高市警局副局長由警專教育長林富助，曾擔任過高市警局督察長，對於警局行政事務各方面均相當嫻熟，目前尚有一席副局長缺待補，公關室主任也暫由專員陳志成代理，據了解，公關室主任是升往分局長的捷徑，傳出不少人積極爭取，據悉由督察出線機會最高。

陳其邁致詞強調治安沒有適應期，市府警察局在打擊犯罪各項積極作為下，113年迄今全般刑案發生數都是20年來最低，暴力犯罪發生數大幅下降，六都排名第一，破獲率百分之百，詐欺案件發生數降幅及破獲率增幅也為六都最佳。

他感謝卸任官警對地方治安貢獻，讓市民享有安心、安全、安定的生活環境，才能贏得市民的支持，也期勉新加入的治安團隊幹部，勇於承擔更大的挑戰，持續精進各項治安維護作為，繼續打擊黑、金、槍、毒、詐。

高雄市警察局19日下午進行新任分局長交接典禮，市長陳其邁到場主持。（記者黃良傑攝）

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