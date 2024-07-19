為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台灣最大猛禽「熊鷹」竟獵捕山羌 玉山紀錄片揭祕

熊鷹是台灣體型最大的猛禽，但面臨獵捕與棲地破碎化，數量只剩千隻。（玉山國家公園管理處提供）

熊鷹是台灣體型最大的猛禽，但面臨獵捕與棲地破碎化，數量只剩千隻。（玉山國家公園管理處提供）

2024/07/19 16:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣體型最大、瀕危猛禽「熊鷹」全島推估只剩千隻，玉山國家公園管理處今天舉辦熊鷹生態紀錄影片「雲端上的白鷹」首映，透過首隻繫掛衛星發報器的熊鷹幼鳥，觀察繁殖育雛，揭開棲息在中高海拔玉山園區的熊鷹竟能獵捕山羌作為育雛食源，相較在低海拔以飛鼠、蜥蜴為食有很大不同。

玉管處說，熊鷹是全台體型、體重最大的猛禽，展翅最長猛禽則是林鵰，經推估，熊鷹僅剩1000隻，是瀕臨絕種保育類野生動物，全台熊鷹面臨過度獵捕與棲地破碎化，以致無法取得充足食物，造成繁衍困難與數量稀少，目前分布以中部以北為主，就算在玉山園區，推估數量也在300多隻。

「雲端上的白鷹」片長22分鐘，由導演梁皆得耗時3年拍攝，記錄玉山南部園區南橫的熊鷹家庭生活史，包含全台第1隻繫掛發報器的小鷹「Uli」的出生，拍到牠幼時白絨絨的模樣，以及在親鳥照料下，逐漸成長離巢的過程。

其中更記錄到，棲息在中高海拔的熊鷹會獵食初生的幼小山羌，以及小獼猴，作為育雛食物，相較低海拔獵食飛鼠或蜥蜴等爬蟲類較為不同，應與所屬棲地物種類別有關。

今年6月間，導演梁皆得還與屏東科技大學教授孫元勳團隊，在熊鷹巢位進行台灣首次為期18天的直播，觀察「Uli」的妹妹「Salung」的日常生活，直播計有台、港、日、美、馬、加、澳、越、星等超過19國、15萬人追蹤收看，獲得廣大迴響。

玉管處說，「雲端上的白鷹」首映後，預計8月份在玉山園區各遊客中心陸續放映，期盼喚起民眾對保育的重視，維護熊鷹族群生態。

玉管處舉辦熊鷹影片「雲端上的白鷹」首映，片中記錄到熊鷹獵食山羌育雛畫面。（取自影片「雲端上的白鷹」）

玉管處舉辦熊鷹影片「雲端上的白鷹」首映，片中記錄到熊鷹獵食山羌育雛畫面。（取自影片「雲端上的白鷹」）

玉管處熊鷹影片「雲端上的白鷹」，記錄首隻繫掛衛星發報器的幼鳥「Uli」與親鳥互動。（玉管處提供）

玉管處熊鷹影片「雲端上的白鷹」，記錄首隻繫掛衛星發報器的幼鳥「Uli」與親鳥互動。（玉管處提供）

玉管處熊鷹影片「雲端上的白鷹」，記錄首隻繫掛衛星發報器的幼鳥「Uli」成長過程。（玉山國家公園管理處提供）

玉管處熊鷹影片「雲端上的白鷹」，記錄首隻繫掛衛星發報器的幼鳥「Uli」成長過程。（玉山國家公園管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
瀕絶熊鷹玉山出沒！霸氣抓山羌育雛 寶寶萌樣曝光
2021/07/14 18:10

瀕絶熊鷹玉山出沒！霸氣抓山羌育雛 寶寶萌樣曝光
屏東獵人獵捕瀕危保育類熊鷹輕判 台灣野鳥保育協會抗議
2024/06/12 16:00

屏東獵人獵捕瀕危保育類熊鷹輕判 台灣野鳥保育協會抗議

「御上天母」最懂天母人的優雅
鳥界8+9？空中對戰還不夠 熊鷹幹架打到地上來了
2019/05/24 16:25

鳥界8+9？空中對戰還不夠 熊鷹幹架打到地上來了
熊鷹直播》斷訊期間熊鷹爸偷送餐 小鷹張翅護食超萌漏網鏡頭曝
2024/06/05 17:19

熊鷹直播》斷訊期間熊鷹爸偷送餐 小鷹張翅護食超萌漏網鏡頭曝

桃園市政特區頂級A辦新聚落 NFC環球經貿中心企業新門面首選
罕見！熊鷹獵捕山羌畫面曝光 鳥友驚嘆「吉霸分」
2018/09/04 09:44

罕見！熊鷹獵捕山羌畫面曝光 鳥友驚嘆「吉霸分」
好貴！撿到2支羽毛上網拍賣觸法 代價4萬元
2024/01/17 13:36

好貴！撿到2支羽毛上網拍賣觸法 代價4萬元
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播