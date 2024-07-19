台灣最大猛禽「熊鷹」竟獵捕山羌 玉山紀錄片揭祕

熊鷹是台灣體型最大的猛禽，但面臨獵捕與棲地破碎化，數量只剩千隻。（玉山國家公園管理處提供）

2024/07/19 16:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣體型最大、瀕危猛禽「熊鷹」全島推估只剩千隻，玉山國家公園管理處今天舉辦熊鷹生態紀錄影片「雲端上的白鷹」首映，透過首隻繫掛衛星發報器的熊鷹幼鳥，觀察繁殖育雛，揭開棲息在中高海拔玉山園區的熊鷹竟能獵捕山羌作為育雛食源，相較在低海拔以飛鼠、蜥蜴為食有很大不同。

玉管處說，熊鷹是全台體型、體重最大的猛禽，展翅最長猛禽則是林鵰，經推估，熊鷹僅剩1000隻，是瀕臨絕種保育類野生動物，全台熊鷹面臨過度獵捕與棲地破碎化，以致無法取得充足食物，造成繁衍困難與數量稀少，目前分布以中部以北為主，就算在玉山園區，推估數量也在300多隻。

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「雲端上的白鷹」片長22分鐘，由導演梁皆得耗時3年拍攝，記錄玉山南部園區南橫的熊鷹家庭生活史，包含全台第1隻繫掛發報器的小鷹「Uli」的出生，拍到牠幼時白絨絨的模樣，以及在親鳥照料下，逐漸成長離巢的過程。

其中更記錄到，棲息在中高海拔的熊鷹會獵食初生的幼小山羌，以及小獼猴，作為育雛食物，相較低海拔獵食飛鼠或蜥蜴等爬蟲類較為不同，應與所屬棲地物種類別有關。

今年6月間，導演梁皆得還與屏東科技大學教授孫元勳團隊，在熊鷹巢位進行台灣首次為期18天的直播，觀察「Uli」的妹妹「Salung」的日常生活，直播計有台、港、日、美、馬、加、澳、越、星等超過19國、15萬人追蹤收看，獲得廣大迴響。

玉管處說，「雲端上的白鷹」首映後，預計8月份在玉山園區各遊客中心陸續放映，期盼喚起民眾對保育的重視，維護熊鷹族群生態。

玉管處舉辦熊鷹影片「雲端上的白鷹」首映，片中記錄到熊鷹獵食山羌育雛畫面。（取自影片「雲端上的白鷹」）

玉管處熊鷹影片「雲端上的白鷹」，記錄首隻繫掛衛星發報器的幼鳥「Uli」與親鳥互動。（玉管處提供）

玉管處熊鷹影片「雲端上的白鷹」，記錄首隻繫掛衛星發報器的幼鳥「Uli」成長過程。（玉山國家公園管理處提供）

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