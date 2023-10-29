每月替她投資獲利5萬！竟常偷拿女友錢 她猶豫：該結婚嗎？

女網友發文透露，男友經濟能力佳，但時常會偷拿自己皮包的錢；示意圖。（資料照）

2023/10/29 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友表示，男友常常沒事先告知，就拿取她皮夾的錢，還會直接拿走購物來的戰利品給自己的家人，被發現後，只冷回一句，「再去買就好，別計較」，而近期男友提出要結婚，但原PO因這兩件事十分猶豫，不知道該不該答應。

據原PO在「爆料公社」以「男友會拿我皮夾裡的錢」為題發文表示，自己男友是位老闆，交往期間買過很多禮物送她，甚至會給零用錢，而男友投資理財的能力非常好，因此原PO的存款也都由男友管理，2年以來每月都會幫原PO獲利4到5萬，但交往期間男友卻會拿原PO皮夾裡的錢，而近期男友提起了婚事，但因為這些原因自己還在猶豫，所以上網發文尋求網友意見。

請繼續往下閱讀...

原PO透露，會發現這件事，是因為自己習慣將1萬折成一疊，某次要支出2萬時，原PO就抽了2疊給對方，卻被對方告知少2千，原PO非常納悶，心想錢是自己折的，絕對不會有錯，後來少錢的事仍持續發生，而在跟男友一起逛街時，原PO發現錢又變少，因此碎唸「怎會又少錢」，男友才支吾其詞坦承是他拿的，「因為我有叫外送，有時出門懶得繞去領錢」。

原PO認為每次拿取的金額都不高，所以也沒多想，但最近事件發生的頻率有點高，讓原PO不知道該怎麼辦，且原PO透露男友還會拿原PO購買物品的照片，給自己的媽媽和妹妹看有沒有喜歡，要是有母女倆中意的物品，原PO男友會直接拿給她們，完全不考慮原PO的感受，被發現後，只冷冷說道，「再去買就好，別計較」，甚至有時候還會趁原PO不在，直接到家中挑選。

此文一出，網友都留言回應，「有沒有想過，從頭到尾妳拿到的錢，就是妳自己原本的那些」、「妳哪天就會發現，妳根本就沒有任何錢在他那了」、「羊毛出在羊身上，確定有看到妳的存款還在嗎」、「一旦結婚妳才會發現他是好兒子而不是好丈夫」、「不告而取的行為就是偷」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法