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60歲失業父向家人討「2.5萬」零用錢！ 威脅嗆：讓他不爽後果自負

一位網友指出父親遭裁員後就一直窩在家中，平常沒事就是跟狐群狗友去小吃店喝酒，還開口向他與家人要錢；酒瓶示意圖，圖與本文無關。（資料照）

一位網友指出父親遭裁員後就一直窩在家中，平常沒事就是跟狐群狗友去小吃店喝酒，還開口向他與家人要錢；酒瓶示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/10/10 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕一位網友表示，自從父親8月底被裁員後就一直沒工作，整天待在家無所事事，還開口跟他和媽媽以及妹妹討要每個月2.5萬零用錢，還嗆「只要讓我不爽後果自負」，這讓原PO非常無奈，因此到網上尋求網友協助。

據網友在《爆料公社》發文表示，父親在8月底失業後就一直在家，「平常沒事就是跟狐群狗友去小吃店喝酒到半夜」，原PO在文中透露，母親昨晚只是要爸爸倒個垃圾他就發脾氣，等原PO加班回到家才發現家裡亂成一片，「玻璃拉門破2片，沙發掀翻，客廳茶几破裂，廚房到處都是破掉的碗盤」，爸爸則是又外出喝酒。

等到原PO父親深夜喝完酒回家後，就把原PO與媽媽、妹妹3人叫出來，要求他們每個月要給一筆零用錢，他跟媽媽各1萬，仍在就讀大學的妹妹要拿出5千，還嗆聲只要讓他不爽後果自負，說完就跑去睡，絲毫不顧慮他們的感受。

原PO透露自家的背景狀況，自己才剛畢業薪水不到5萬也還有學貸要繳，妹妹也才大二，平常打工的薪水都要當生活費和補貼學費，而媽媽的薪水扣除一半繳房貸，就算原PO每個月已經給1萬元補貼家用也相當吃緊，原PO無奈說道「我知道他年輕就出來做工地養大我們很辛苦，但他才60出頭，應該還可以再找份工作，突然這樣要我們怎麼接受？」

文章曝光後，引發不少網友討論，「工地缺工超嚴重的欸，做到被裁員也是很厲害」、「沒用的男人在家脾氣最大，你們應該要丟下他」、「60初，沒勞保嗎？可以退休領勞保年金了，但要減20%」、「等他清醒了 合理的分析給他聽」。

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