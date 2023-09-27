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外送餐常被「未來嫂嫂」偷吃 向哥哥抱怨反被嗆愛計較

原PO表示外送餐點一直被偷吃，看監視器才發現外送是被嫂嫂偷吃。示意圖，圖與本文無關。（資料照）

原PO表示外送餐點一直被偷吃，看監視器才發現外送是被嫂嫂偷吃。示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/09/27 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友匿名發文抱怨，每次訂外送都被偷吃，看監視器才知道，餐點竟是未來嫂嫂拿去吃的，還打死不承認，跟哥哥告狀也沒用，反被怪愛計較，讓他相當無奈表示，「該怎麼做才能讓她學到教訓」。

據網友在《爆料公社》發文表示，點外送一直被偷吃，而偷吃外送的人是未來嫂嫂，原PO透露，嫂嫂自從被裁員後就一直住在家裡，之前發現餐點被偷吃時，嫂嫂堅持說不是她，害原PO曾懷疑是外送員或鄰居所為，結果偷裝監視器才發現是嫂嫂拿走的。

在了解實情以後，原PO曾跟哥哥告狀，卻反被認為愛計較，而原PO也在文中透露，「我每次叫外送也有問嫂嫂要不要，她都說不要，訂了又偷吃」，嫂嫂這樣的行為，令原PO感到不滿，而且也都不給錢，並說道「我沒工作在準備高考，現在花的都是積蓄，我能不計較嗎？一直在裝無辜、裝失憶，又不能正面跟她硬槓，該怎麼做才能讓她學到教訓？」

原PO發文沒多久後，又在留言處補充，「今天是叫餛飩麵，結果嫂嫂居然在10分鐘內吃完，還把垃圾藏的好好的」，讓他真的很傻眼，貼文一出網友紛紛留言「點超級辣的食物」、「就改用現金付款，不然怎麼做都有可能傷和氣」、「拿你哥的錢付錢吧，既然他都說不要計較了，應該也不會計較吧」、「直接報警呀，客氣什麼」、「跟你哥還是說清楚比較好」。

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