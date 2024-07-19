涉台智光弊案 國民黨北市議員陳重文續押3個月

涉貪國民黨議員陳重文（右一）稱病求交保，北院裁押3個月。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/07/19 17:18

〔記者溫于德／台北報導〕涉台智光弊案的國民黨北市議員陳重文，台北地院今天下午3時開移審庭。陳重文否認貪污重罪、只承認相對輕的偽造文書罪，並以感染蜂窩性組織炎，請求具保停押，檢察官仍指陳重文有續羈押禁見必要，獲北院支持，已裁定繼續羈押禁見3個月。

至於台智光母公司台通公司董事長李慶煌之子兼特助李嘉豪，案外案被查出在台通公司實施庫藏股及被搜索於禁止交易期間買賣股票，不法獲利上千萬，被依證交法內線交易罪起訴。在押李嘉豪稍早在移審庭坦承犯行，北院命他1000萬元交保，同時要他依承諾於本月26日前交出檢方認定的不法所得，並限制住居、出境、出海8個月，同時不得與包括他父親李慶煌在內的相關人士接觸。

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北市議員陳重文在移審庭否認犯貪污等罪，只坦承偽造文書罪，還說自己的右腳近期因感染蜂窩性組織炎，曾被戒護就醫住院多日，希望能以具保方式替代羈押，如要施以電子監控也會尊重。

蒞庭檢察官林俊廷說，根據陳重文的辯詞可知其所說前後矛盾，尤其是立錡雲端公司到底是否由陳重文實質掌控，陳重文一方面說他是立錡雲端公司的出資人，另一方面又否認對公司的業務有實質的掌控力，把所有的責任都推給同案被告康立錡。

林俊廷認為，陳重文之所以要否認自己是立錡雲端公司的負責人，是因為陳非常清楚台智光公司有匯款給立錡雲端公司，台智光公司與立錡雲端公司則有合作的關係，所以陳重文一方面可以透過立錡雲端公司去施壓北市社會局，間接的讓利益透過立錡雲端公司留在陳重文的手上。

林俊廷也說，監視器應該要裝設，但監視器要怎麼裝？裝多少？畫素多少？如何履約？都是行政機關的行政行為，陳重文卻透過自己議員的職務，去施壓公務員，很明顯就是去要求公務員，必須依照陳重文的方式建置監視器。

林俊廷並強調，陳重文的犯行很明顯就是一同圖利行為，同時違反公務員利益衝突迴避法，況陳涉犯的是本刑最低5年以上的貪污中圖利犯行，為了避免受到重刑，其供詞會避重就輕，同時具有勾串共犯跟證人的可能，還對社會層面影響深遠，故無法用具保代替羈押。

林俊廷認為，陳重文具有北市議員的民代身分，對相關涉案人員與證人有一定的影響力，且陳之前在偵查時經北院首次羈押庭曾獲裁定交保後，立即用電話或透過其他人聯繫證人，導致多位證人不堪其擾，顯然陳已經有勾串的實際舉動，故仍主張應對陳羈押禁見。

北院聽完檢察官的論述後，對陳重文裁定繼續羈押禁見3個月。

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