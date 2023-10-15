母姊掌控薪水！老公要回存摺只剩千元 網友回「妳敢嫁?」

一名男子婚前將收入交給媽媽及姊姊打理，婚後拿回的存摺餘額卻只有一千多元。示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/10/15 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕一位人妻上網發文抱怨，老公婚前的薪水，被媽媽和姊姊掌控，而男子之後結婚登記也有了小孩，夫妻倆想要拿回存款，卻看到存簿餘額只有一千多元，還遭丈夫姊姊質疑「為什麼沒積蓄」。

據人妻在「爆料公社」發文表示，老公婚前薪轉戶存簿給媽媽跟姊姊處理，每月會另外給他一萬九的金額運用，但是這些錢要支付房租、停車費、水電、瓦斯、管理費等開支，其實所剩無幾，如今原PO與丈夫結婚登記，小孩也出生了，原PO丈夫想從家人手上拿回之前存款，卻被姊姊質疑「一個月19000為什麼沒積蓄」，又以「之前理財的錢要給夫妻倆小孩」為理由，不願意將錢吐出，後來原PO丈夫仍成功拿回存簿，卻發現餘額只剩一千多元。

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貼文曝光後，引來不少網友留言回應，「一個連自身財產都無法掌控的男人，妳敢嫁?」、「目的是一樣的，都想要將那筆錢據為己用」、「感覺你老公只是從一個坑，再跳到另一個坑」、「我老公婚前薪水交給姐姐管理，結婚時存款0元」、「反正都扯破臉了，告侵佔啊」、「所以薪水是多少啊，說的不清不楚的」、「先有證據再來吵吧」。

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