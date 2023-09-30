看到老婆和男同學合照嘟嘴 醋夫大怒：必有姦情

李男和陳女結婚5年，婚後陳女仍和專科時期同學保持密切聯絡，某次李男無意間看到老婆和其中一名丁姓男同學合照時嘟嘴，丁男還傳「我是真的愛妳一輩子…我是真的喜歡妳」訊息給陳女，李男氣炸決定離婚，還對丁男提告求償60萬，示意圖。（資料照）

2023/09/30 10:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李男和陳女結婚5年，婚後陳女仍和專科時期的同學保持密切聯絡，每個禮拜都會約去唱歌，李男無意間看到老婆和其中一名丁姓男同學合照時嘟嘴，丁男還傳「我是真的愛妳一輩子…我是真的喜歡妳」的訊息給陳女，李男氣炸除了跟陳女離婚，還對丁男提告求償60萬元，但法官認為陳、丁兩人之間沒有曖昧姦情，駁回李男之訴。

判決指出，李男和陳女於2018年結婚，今年1月，李男無意見看到陳女手機裡，有她和丁姓男同學的合照，且兩人表情親暱，李女還嘟嘴裝可愛，甚至丁男還傳了「我是真的愛妳一輩子…我是真的喜歡妳」的簡訊給陳女，陳女也回他「好吧。你沒醉，很清醒」及「愛你」的貼圖。

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李男見狀後氣炸，直接找陳女攤牌，但陳女否認出軌，兩人為此吵了2個月決定簽字離婚；李男離婚後心有不甘，向丁男提告求償60萬元，高雄地院審理時，丁男說當時自己喝醉了，傳錯訊息給陳女，兩人之間並無男女之情，是李男自己誤會了。

陳女也出庭作證，說自己和丁男是專科同學，已認識20多年，彼此就跟家人一樣，她和丁男合照的地點是在KTV，包廂裡還有其他同學在，不可能做出逾舉行為，加上當時丁男酒醉亂傳訊息給她，她只是敷衍回應，完全對丁男沒感覺。

法官認為，陳、丁兩人互傳訊息後，後續並無再有進一步接觸和對話，可見她們對於訊息內容並未認真看待，僅是當作酒醉後失態或嬉鬧而己，加上照片並不是丁 、陳兩人「對彼此」做出嘟嘴動作，也沒有類似親吻、擁抱、牽手等肢體接觸親密動作，比較像一般感情要好且較愛嬉鬧同學間的自拍照片動作、表情，因此認定證據不足，駁回李男之訴，可上訴。

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