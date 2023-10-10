為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

丈夫偷藏私房錢！人妻「覺得被背叛」哭訴 反遭網友怒嗆

人妻發現老公偷藏私房錢，覺得有種被背叛的感覺；示意圖。（資料照）

人妻發現老公偷藏私房錢，覺得有種被背叛的感覺；示意圖。（資料照）

2023/10/10 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名人妻發文透露，日前在整理家中帳單時，意外發現老公買股票的明細，還賺了不少錢，讓原PO「覺得丈夫違反協議偷藏私房錢，有種被背叛的感覺」，不料貼文回覆卻一面倒，網友大喊「放過這男人，妳適合更好的」。

據網友在《爆料公社》發文表示，自己與老公結婚3年，婚前就已達成協議「自己負責家務，而丈夫每月賺的薪水上繳，每個禮拜給他500元生活開支，如果要應酬會再多給」，但日前原PO在整理帳單時，卻意外翻到老公的股票對帳明細，讓原PO直呼「傻眼，他哪來的錢買股票？」

原PO透露，會這樣做是因為媽媽再三提醒她「男人有錢就會作怪」，加上身邊許多親人的例子都驗證了此事，讓原PO堅持必須掌管家中所有經濟，如今她卻發現老公背著她偷偷買股票，頓時心中警鈴大響，「所以代表這幾年他都有偷把錢存起來，沒有全部給我？」

原PO直言，覺得有背叛的感覺，更質疑老公是不是在外面，也有做出對不起她的事，「都會違反協議偷藏私房錢了，不就代表這人根本沒有信用可言！」

原PO起初想尋求意見，卻反遭到大量網友留言怒嗆諷刺，「跟妳結婚真是倒幾輩子楣」、「妳已經掌握大部分的錢了，還要趕盡殺絕？」、「一個禮拜五百，把老公當狗養？」、「妳去工作，薪資上繳，我每週給妳一千試試看」、「當妳老公真可悲，娶了妳還不如單身」、「趕快離婚吧，放過這男人，妳適合更好的」、「這種男人妳要不起，趕快放生」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男友看房只顧自己喜好 卻要她幫出房貸 網：想找分母而已
2023/09/09 17:47

男友看房只顧自己喜好 卻要她幫出房貸 網：想找分母而已
不買新耳機送她就分手?原因曝網友狂酸男方
2023/05/30 23:06

不買新耳機送她就分手?原因曝網友狂酸男方
存款被父母擅自挪用 男網友曝親身經歷氣憤又無奈
2023/05/03 18:29

存款被父母擅自挪用 男網友曝親身經歷氣憤又無奈
男友浪漫求婚後驚吐「婚戒要AA」 她崩潰了
2022/12/20 23:22

男友浪漫求婚後驚吐「婚戒要AA」 她崩潰了
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播