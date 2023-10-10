丈夫偷藏私房錢！人妻「覺得被背叛」哭訴 反遭網友怒嗆

人妻發現老公偷藏私房錢，覺得有種被背叛的感覺；示意圖。（資料照）

2023/10/10 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名人妻發文透露，日前在整理家中帳單時，意外發現老公買股票的明細，還賺了不少錢，讓原PO「覺得丈夫違反協議偷藏私房錢，有種被背叛的感覺」，不料貼文回覆卻一面倒，網友大喊「放過這男人，妳適合更好的」。

據網友在《爆料公社》發文表示，自己與老公結婚3年，婚前就已達成協議「自己負責家務，而丈夫每月賺的薪水上繳，每個禮拜給他500元生活開支，如果要應酬會再多給」，但日前原PO在整理帳單時，卻意外翻到老公的股票對帳明細，讓原PO直呼「傻眼，他哪來的錢買股票？」

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原PO透露，會這樣做是因為媽媽再三提醒她「男人有錢就會作怪」，加上身邊許多親人的例子都驗證了此事，讓原PO堅持必須掌管家中所有經濟，如今她卻發現老公背著她偷偷買股票，頓時心中警鈴大響，「所以代表這幾年他都有偷把錢存起來，沒有全部給我？」

原PO直言，覺得有背叛的感覺，更質疑老公是不是在外面，也有做出對不起她的事，「都會違反協議偷藏私房錢了，不就代表這人根本沒有信用可言！」

原PO起初想尋求意見，卻反遭到大量網友留言怒嗆諷刺，「跟妳結婚真是倒幾輩子楣」、「妳已經掌握大部分的錢了，還要趕盡殺絕？」、「一個禮拜五百，把老公當狗養？」、「妳去工作，薪資上繳，我每週給妳一千試試看」、「當妳老公真可悲，娶了妳還不如單身」、「趕快離婚吧，放過這男人，妳適合更好的」、「這種男人妳要不起，趕快放生」。

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