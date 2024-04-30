沒拿到「巴氏量表」竟狂毆醫師 男子判刑6月再賠10萬

張男無法取得巴氏量表竟毆打三軍總醫院醫師；士院判張男6月徒刑，還要他賠10萬餘元。 （資料照）

2024/04/30 16:31

〔記者溫于德／台北報導〕台北市張男前往三軍總醫院，僅因無法拿到「巴氏量表」，竟出拳狂毆顏姓醫師。士林地院刑庭以張男犯傷害罪，判得易科罰金之刑6月；民庭近日再命張男應賠償顏男10萬210元，可上訴。

全案發生在去年5月8日上午8時許，張男在醫院因無法如其所願取得「巴氏量表」，與顏姓醫師發生爭執，竟出手攻擊醫師的面部，再出腳踹人，導致醫師受傷。

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案經士林地檢署調查，指張男只因為醫師不願依其請託開立「巴氏量表」，便對醫師公然施暴，除妨害醫療業務正當執行外，也嚴重戕害醫事人員的從業尊嚴及醫病關係，並審酌張男犯後飾詞狡辯，也為了維護醫療環境與醫護人員執業安全，請求法院對張男從重量刑，以資儆懲。

士院去年12月初宣判時，批張男不知體恤醫療人員的辛勞，僅因一時情緒失控，以侮辱且強暴地手段，妨害醫師執行醫療業務，不但貶損醫師的尊嚴，還造成其身心受傷，更打擊醫療人員士氣，同時考量張男未達成和解，甚至持續透過個人臉書對醫師表達不滿，依法判刑6月、得易科罰金18萬元。

民事部分，顏姓醫師就張男傷害的部分求償醫藥費210元、精神慰撫金49萬9790元，共50萬元，侮辱部分再求償50萬元，總計100萬元。然張男說他主觀上沒有要侵害顏男的人格權，也無法負擔精神慰撫金，請求判顏男敗訴。

士院民庭本月26日宣判時指，張男以徒手揮打、足踹的方式，攻擊顏男的頭面部、腿部，導致顏男受傷，張男另以「X你娘XX」等語辱罵顏男，嚴重影響顏男的名譽權。

民庭也考量顏男在三總擔任醫師，每日需近距離面對不少病患及家屬，卻突遭張男毆打、辱罵，勢必使顏男留下陰影，決定命張男賠償精神慰撫金10萬元、醫藥費210元，共10萬210元。

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