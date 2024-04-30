關渡橋淡水引道死亡車禍 男大生摔車遭垃圾車輾斃

關渡橋新北市淡水端傳出死亡車禍，一名男大生騎機車上學途中，與民間垃圾車車禍後不治。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/30 15:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕關渡橋新北市淡水端傳出死亡車禍，一名男大生騎機車上學途中，在關渡橋下橋處與一輛民間垃圾車車禍，到院仍不治，警方將肇事賴姓駕駛依過失致死罪嫌送辦，男大生家人難以接受，希望釐清車禍原因；車禍肇因責任歸屬，仍待檢警調查及交通鑑定釐清。

據了解，這起車禍發生在26日上午9時30分許，關渡橋淡水機車引道、民權路段；警、消防獲報之際，發現倒地的騎士頭部、上半身受創，失去生命徵象，到院仍回天乏術，家屬獲報趕抵，難掩哀慟。

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檢警還原車禍現場，當時19歲男大生騎乘電動機車，下關渡橋沿民權路機車引道往淡水方向行駛，男大生疑要超車時，與40歲賴姓男子駕駛，同向的民間垃圾車發生車禍；據了解，當時男大生從內側要超越垃圾車，不慎摔車遭垃圾車右後輪輾過，頭部、上半身受傷命危，到院急救不治。

據了解，家屬透露男大生要前往淡水上課，不清楚為何遭遇噩耗，要求檢警查清車禍原因；警方當時對肇事駕駛賴男酒測，沒有酒精反應，將賴男依過失致死罪嫌移送士林檢偵辦。

記者尚無法聯繫上男大生家屬，仍待取得相關回應。

關渡橋新北市淡水端傳出死亡車禍，一名男大生騎機車上學途中，與民間垃圾車車禍後不治。（記者吳仁捷翻攝）

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