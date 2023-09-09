男友看房只顧自己喜好 卻要她幫出房貸 網：想找分母而已

網友透露，男友想買房子，自己從頭到尾沒有參與看房，而男方最後竟因為房貸超出預算，要求原PO幫忙繳房貸。（示意圖，與本文無關）

2023/09/09 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友透露自己一直在外租屋，而最近男友買下一間房，並提議她來同住，但每月需幫忙負擔1萬元房貸，當作現在的房租，而她則提出幾個理由，明確拒絕了，但心裡也因此有了疙瘩，為此發文尋求網友建議。

據女網友日前在《Dcard》 發文表示，目前與男友交往約2年，先前男友都住家裡，自己則在外租房，平常各自負擔自己的開銷，若出國旅遊，男友負責訂機票，她就會包辦飯店及其他票券等，基本上兩人花費不會差太多。

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而近日，男友有了結婚的打算，並積極查看公司附近有出售的房屋，並指出「所有物件都是他自己去看的，我並不知情，不過他看完會跟我分享房子附近的機能有多好，畢竟不是兩個人一起買的，我也不想干涉他。」

網友透露，最近男友開始說服她，一起搬到新房子生活，順便省房租，但礙於工作離新居很遠，加上塞車每天通勤就要2個小時以上，所以遭到原PO拒絕，並坦言「我寧可每月多花1萬房租，省下通勤的時間」，後來男方又看到一間非常喜歡的房子，但房貸超出他預算太多，於是向原PO提議，幫他付1萬的房貸，他付2-3萬，房子共有，但仍遭到原PO拒絕，且表示如果離我公司近一點再來討論吧！

原PO坦言，「房子共有我並不感興趣，是因為我沒有需求，且自身的經濟能力能夠負擔自己的房貸，再來我們也還沒結婚，共有也不是自己說了算，況且房子當初的出發點都是以男友需求為主，自己甚至沒看過，所以很確信對方並沒有替我著想，只是單純想說服我，這些我都有明確告知男友，但心裡難免會有一些疙瘩，總覺得結婚這事離我又更遙遠了。」

對此，網友們紛紛贊同，「妳只是他在找的一個分母而已，根本沒有替妳想過」、「那妳就分手趕快離開他，讓他去找公司近又願意幫忙付房貸的另一半不就好了」、「不是為了結婚而看房子嗎？為何完全沒有考慮到妳」、「你很清醒，我支持妳的想法」、「想找分母的嘴臉也太難看了」。

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