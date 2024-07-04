國民法官實施首年成效 司法院：對司法信任度大幅提升

司法院今天由刑事廳長李釱任、新聞及法治宣導處處長陳婷玉共同主持記者會，說明國民法官實施首年（2023年）成效，調查結果顯示，國民法官參與審判後對司法信任度「非常信任」者，從18.7％上升至64％，逾9成願意再次擔任國民法官。（記者楊國文攝）

2024/07/04 14:55

〔記者楊國文／台北報導〕司法院今天舉行國民例行記者會，由刑事廳長李釱任就國民法官制度施行第一年（即2023）參與實施成效、問卷調查結果，進行專案報告。李釱任指出，調查結果顯示，國民法官對司法信任度從參與審判前「非常信任」僅18.7％，至參與審判後提升至64％，整體信任比率（非常信任加還算信任）則從參與審判前的90.7％，提升至100％，對實施國民法官制度是正向鼓勵。

至於再次參與國民法官的意願，高達91.3％願再次擔任國民法官，非常願意的比率，則從參與審判前的50％，上升到參與後的63.3％，增加13.3％。

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調查也指出，2023年經國民法官審理並宣判案件中，唯一一件殺害直系血親尊親屬罪是北院審理的鍾男涉啞鈴殺父案，此案最終考量鍾男因罹患思覺失調症，判處12年徒刑、宣告監護3年，此案經上訴後撤回，另外，殺人罪上訴者有六案，上訴率為85.7％，引起轟動的季婦殺夫案並未上訴二審。

李釱任廳長表示，「國民法官選任情形」方面，2023年備選國民法官複選名冊人數為11萬8939人，合計審結16案，各地院抽出個案所需候選國民法官3240人，依規定審核除名後，選任期日應到2352人，實際到場1080人，到場率為45.9%，選任率為千分之一（即0.1%）。其中各階段「性別」比率，男女大致相當；「年齡」則以40-49歲人數最多。

李釱任說明，「國民參與審判案件審理情形」方面，宣判案件均為單一被告（被告16人；16件），罪名以「不能安全駕駛動力交通工具致死罪（酒駕致死罪）」5件、「殺人罪」7件佔多數。

李釱任指出，以各程序進行時間來看，否認案件「調查罪責證據」及「訊問被告」平均時間，均多於認罪案件；認罪案件「調查科刑證據」及「評議程序時間」平均時間則多於否認案件。

另外，審結案件整體上訴率為75.0%，「加重不能安全駕駛動力交通工具罪」、「妨害交通致死罪」、「殺害直系血親尊親屬罪」及「傷害致死罪」上訴率則均為百分之百（100.0%）。審結案件複數委任及辯護來源，平均每位被告有2.1位辯護人，來源以「法扶律師」17人最多，其次依序為「自行選任」10人、「義務辯護人」5人及「公設/約聘辯護人」2人。

李釱任也指出，司法院已於今年3月及4月完成法院約聘辯護人公開甄選作業，共錄取11位約聘辯護人，依意願分發至全國各地院執行刑事辯護業務，預計今年8月與台灣刑事辯護律師協會協同辦理「公設／約聘辯護人國民法官工作坊」，精進法庭辯護技巧及對制度認識，以充實辯護量能。

李釱任表示，國民參與審判成效評估委員會將持續進行必要調查研究，逐年提出成效評估報告。成效評估委員會已分別於今年2月份、4月份在司法院國民法官網站公布112年度「一般民眾認知度調查結果報告」及「國民法官問卷調查結果報告」；「國民參與審判案件實施情形報告」則預計於今年7月下旬公告，歡迎民力上網瀏覽。

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