男趁女友睡覺拿手機轉帳3萬元！被抓包還不認 網：快報案

男友趁女友半夜睡著，偷偷拿對方手機轉帳3萬元到自己帳戶；示意圖，圖與本文無關。（路透）

2023/08/31 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕有一名女網友透露，近日發現郵局帳戶少了3萬元，但她並沒有轉帳給任何人，之後竟發現男友就是收款方，才得知對方趁她半夜睡著時，私自轉錢到自己名下的帳戶。

原PO在Dcard以「男友做出這種事情，妳們會選擇原諒嗎？」為題發文，表示前幾天發現存在郵局的辛苦錢，莫名消失了3萬，但明明就沒有轉帳，卻出現一筆陌生轉帳紀錄，後致電詢問郵局，櫃員擔心她帳號被盜，便告知了收款帳戶名與縣市，才驚覺男友就是盜領的元兇，且轉出後就立即去戶頭將錢領走。

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原PO接著透露，男友被抓包時還死不承認，辯稱根本不是他，還說要陪原PO一同報警，眼見男友嘴硬，她直接表明只給一次機會，要對方誠實交代，這才讓男友坦承犯行，原來男友近日被人捲走50多萬元，所以才趁她半夜睡著時，偷偷用手機轉了3萬元到自己的戶頭。

對此，原PO無奈表示，若男友真有困難，她肯定會想辦法幫忙，用偷轉帳的方式來達成目的，是覺得她很傻嗎？

原Po沉澱一段時間後又更新文章表示，平常出門吃飯、做頭髮及睫毛與美甲都是男友付錢，加上對方愛面子「想讓我覺得他可以養我」，偷領之前也沒跟她說被捲款50幾萬且「近期只是領我的錢來照顧我」，才會覺得放不下。

對此，網友們直呼，「什麼男朋友？他現在是被告」、「他也同意報案，那就不要讓他失望」、「清醒一點，這是犯罪」、「妳還想要原諒他？再被轉個十萬好了」、「花小錢偷大錢，真划算」。

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