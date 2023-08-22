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女友不肯跟他去宮廟找師姐改善關係 男耍賴不走這下GG了

曾姓男子分手後擅闖女友家被取消磁扣權限，為找女友復合竟翻牆進入社區。示意圖。（記者黃佳琳攝）

曾姓男子分手後擅闖女友家被取消磁扣權限，為找女友復合竟翻牆進入社區。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2023/08/22 11:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓男子和江女分手後，曾男要求復合，並提議帶江女去宮廟找師姐改善兩人關係，江女不肯，曾男竟擅闖江女家還霸著不走，江女無奈報警，檢方偵結後依侵入住宅罪起訴。

檢方指出，45歲曾姓男子和江姓女子交往多年，兩人於今年5月分手後，曾男不死心想復合，今年6月拿兩人同居時的大樓磁扣（可開啟社區大門、電梯及江女家門）跑到江女家，提議要帶江女去宮廟找師姐改善兩人關係，江女不同意，曾男耍賴不肯離去，江女被他鬧了好幾個小時，無奈報警後，江男才被迫離去，大樓主委也出面取消曾男進出社區磁扣權限。

但曾男離開後不久，當天傍晚又想找江女談一談，他重回社區後，發現自己磁扣開啟不了社區大門，於是先翻牆進入社區，等住戶搭電梯上樓時跟著尾隨進入電梯；曾男重回到江女住處，他發現自己的磁扣雖然開啟不了社區大門和電梯，但江女住處仍可進入，於是他拿磁扣闖入江女家後，霸著不肯離去。

江女接獲主委通知，得知曾男又到她家，再度報警處理，警方到場後，當場逮捕江男送辦；雄檢偵查時，曾男否認犯行，強調當天上午還能用磁扣進入社區，不曉得為何傍晚就進不去，他以為是磁扣故障，才會翻牆進入社區，且江女住處的門是打開的，他沒有未經同意進入，但檢方不採信他的說詞，偵結後依侵入住宅罪起訴並聲請簡易判決。

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