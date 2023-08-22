巨乳女上司半夜連發露奶照給男下屬 女友剛好在旁邊......

南韓一名女網友近日在網上發文，指男友的女上司竟然在假日期間發送自己露出巨乳的照片，讓她相當崩潰。示意圖，與本文無關。（情境照）

2023/08/22 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名女網友近日在網上發文，稱男友的女上司竟然在假日期間發送自己露出巨乳的照片，事發當下原PO剛好就在男友旁邊，儘管男友堅稱與女上司沒有任何不當關係，仍讓原PO相當崩潰，也引發網路熱議。

根據韓媒《News1》報導，一名女網友在網上以「女上司不小心發了奶照」為題發文表示，本週末假期晚間在家和男友看韓劇的她發現，男友的手機在晚上11點30分左右收到公司女上司發來的照片，男友並未理會，約過了20多分鐘，男友手機又跳出通知，女友一瞥是女上司又發來另一張照片。

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男友這時點開照片，發現竟然是女上司露出胸部，做出極富性暗示的動作，從照片中可以看到女上司上圍十分豐滿。原PO稱，女上司發送照片的當下並沒有寫下任何文字，但見男友已讀後過了3分鐘，女上司就傳訊跟男友說「喔！對不起，XX先生，我發錯了，拜託你趕快刪除，我現在真的很羞愧......」。

原PO說，男友收到照片的當下，咕噥了一句「這個瘋女人」，接著男友直接打給女上司，質問為何要發這樣煽情的照片給他，女上司在電話另一頭則是不斷道歉。儘管男友堅稱與女上司沒有任何不當關係，但原PO對眼前發生的事感到崩潰，疑惑如果是誤發，為何女上司第一次發送照片後過了20多分鐘又發送另一張，直到男友已讀才說發錯了，讓她懷疑「案情不單純」。

網友紛紛表示，「這女上司也太誇張了」、「可能是女上司單方面勾引」、「如果男友真的與女上司有發生什麼，他應該不會在你面前點開照片」。不過也有人認為，「這對男女肯定有鬼」、「搞不好早就有不正常的關係了」。

南韓一名女網友近日在網上發文，指男友的女上司竟然在假日期間發送自己露出巨乳的照片，讓她相當崩潰。（圖翻攝自韓網fmkorea）

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