為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

屏東市重陽節敬老禮金加碼 65歲就能領取

屏東市宣布重陽節敬老禮金從今年起下修到65歲就能領取。（記者葉永騫攝）

屏東市宣布重陽節敬老禮金從今年起下修到65歲就能領取。（記者葉永騫攝）

2024/06/20 13:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所今天宣布113年重陽節敬老禮金年齡下修至年滿65歲以上長者就能取，65歲至69歲長者每人500元，70歲到99歲每人1000元，百歲以上人瑞每人6000元，屏東市長周佳琪表示，只要今年6月30日設籍在屏東市者就可領取，將有3萬8千餘名長輩可以拿到，大約增加預算1730萬元。

市長周佳琪表示，競選時她就承諾市民要調整重陽敬老禮金，在上任後，去年即先行調整75歲以上長者敬老金由600元提高至1000元；今年經過評估財政狀況後，不但70歲以上每人1000元，更進一步讓年滿65歲以上未滿70歲的長者也可領取500元，希望籍由重陽敬老禮金下修年龄限制，讓長輩感受社會的關懷。

周佳琪指出，在下修領取年齡為65歲後，领取人數將從原先13000人增加為38000餘人，採取匯款轉帳為主、現金致贈為輔的發放方式，有資格的長者請於6月25日起至8月20日止攜帶身分證及金融機構存簿，就近至屏東市各區里聯合室辦理，中低收入戶及领取中低老人生活補助及身心礙生活補助者，市公所已有資料，不需再登錄。

屏東市重陽敬老禮金今年再加碼。（記者葉永騫攝）

屏東市重陽敬老禮金今年再加碼。（記者葉永騫攝）

重陽節敬老禮金下修到65歲後將增加1730萬元預算。（記者葉永騫攝）

重陽節敬老禮金下修到65歲後將增加1730萬元預算。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹縣重陽敬老萬元禮金約3千長者受益 5/1起申請
2022/04/29 09:52

竹縣重陽敬老萬元禮金約3千長者受益 5/1起申請
南投縣113位百歲人瑞 最高齡109歲
2022/09/26 09:58

南投縣113位百歲人瑞 最高齡109歲

松益發建築集團 築願世界的美好
新北中和區贈百歲人瑞重陽禮金 103歲嬤分享養生之道
2023/10/17 18:15

新北中和區贈百歲人瑞重陽禮金 103歲嬤分享養生之道
南市重陽敬老禮金今入帳 總金額3.5億、逾34萬長者受惠
2023/10/19 12:18

南市重陽敬老禮金今入帳 總金額3.5億、逾34萬長者受惠
南投縣重陽敬老禮金10/6起發放 112位百歲人瑞可獲1萬元
2023/10/05 10:40

南投縣重陽敬老禮金10/6起發放 112位百歲人瑞可獲1萬元
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播