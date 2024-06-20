屏東市重陽節敬老禮金加碼 65歲就能領取

屏東市宣布重陽節敬老禮金從今年起下修到65歲就能領取。（記者葉永騫攝）

2024/06/20 13:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所今天宣布113年重陽節敬老禮金年齡下修至年滿65歲以上長者就能取，65歲至69歲長者每人500元，70歲到99歲每人1000元，百歲以上人瑞每人6000元，屏東市長周佳琪表示，只要今年6月30日設籍在屏東市者就可領取，將有3萬8千餘名長輩可以拿到，大約增加預算1730萬元。

市長周佳琪表示，競選時她就承諾市民要調整重陽敬老禮金，在上任後，去年即先行調整75歲以上長者敬老金由600元提高至1000元；今年經過評估財政狀況後，不但70歲以上每人1000元，更進一步讓年滿65歲以上未滿70歲的長者也可領取500元，希望籍由重陽敬老禮金下修年龄限制，讓長輩感受社會的關懷。

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周佳琪指出，在下修領取年齡為65歲後，领取人數將從原先13000人增加為38000餘人，採取匯款轉帳為主、現金致贈為輔的發放方式，有資格的長者請於6月25日起至8月20日止攜帶身分證及金融機構存簿，就近至屏東市各區里聯合室辦理，中低收入戶及领取中低老人生活補助及身心礙生活補助者，市公所已有資料，不需再登錄。

屏東市重陽敬老禮金今年再加碼。（記者葉永騫攝）

重陽節敬老禮金下修到65歲後將增加1730萬元預算。（記者葉永騫攝）

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