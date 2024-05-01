美國喬治亞州州長簽法案 限制部分中國公民買地

美國喬治亞州州長坎普（Brian Kemp，見圖）今天簽署一項法案成，限制部分中國公民在該州購買土地。（美聯新檔案照）

2024/05/01 15:37

〔中央社〕美國喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）今天將一項法案簽署成法律，限制部分中國公民在該州購買土地。

美聯社報導，這條SB420法案如同其他許多州已經生效的法案，禁止中國「代理人」購買喬治亞農地或任何靠近軍事設施的商業用地。

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州議會的民主黨人抨擊SB420帶有歧視色彩，但共和黨籍的坎普在南部瓦多斯塔巿（Valdosta）的簽署儀式中將其吹捧為國安措施。

坎普說：「我們不能讓外國對手控制糧食供應這種對我們生存至關重要的東西。」

批評者表示，這項措施與其他類似措施反映仇外心理，會損害移民社群。

非營利組織「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）共同創辦人崔貞文（Cynthia Choi）表示：「透過簽署這項法案，坎普州長逃避保護所有喬治亞州民享有的正當程序平等、公民權和憲法權利的責任，反而進行反亞裔代罪羔羊和煽動反移民恐懼。」

中國、古巴、伊朗、北韓和俄羅斯代理人若非美國公民或合法居民，將被這項法律禁止在喬治亞州擁有農地，也不得擁有軍事設施16公里範圍內的任何商業用地，除非他們之前1年在喬治亞州住了至少10個月。

儘管該措施針對其他國家，但州議員此次的討論大部分集中在中國。

佛州、阿拉巴馬州、路易斯安那州和阿肯色州等州去年通過類似禁令，民主黨人也對中國在美國擁有農地表示擔憂，支持此類措施。

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