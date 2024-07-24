凱米颱風來襲 全台21縣市24日停班課僅金門上班上課

2024/07/24 01:30

〔中央社〕颱風凱米逼近台灣，昨晚原本宣布正常上班上課的台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市及台東縣，昨天深夜臨時宣布停班停課，全台今天只有金門縣正常上班上課，其餘21縣市都停班課。

根據交通部中央氣象署預報資料，颱風凱米昨晚8時中心位置在鵝鑾鼻東方約390公里處，以每小時19轉16公里速度，向北北西轉西北西移動，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑220公里。

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氣象署表示，今天受颱風及其外圍環流影響，各地風雨漸明顯，有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨，尤其中南部及東北部山區有局部超大豪雨，北部、東南部山區可能有局部大豪雨，山區土石鬆軟，須留意土石坍方等危險。

受颱風影響，台北市、新竹市等北部縣市及高雄市等南部縣市昨晚都宣布今天停班課。

台中市、南投縣及彰化縣昨晚8時統一宣布今天正常上班上課，雲林縣、嘉義市、金門縣及台東縣除蘭嶼鄉外，也都宣布正常上班上課。

不過昨晚11時，雲林縣政府先發布新聞指依中央氣象署預報資料，已達停班課標準，因此宣布今天停班課；中彰投3縣市在昨晚11時50分左右宣布停班課，嘉義市也在今天凌晨12時左右宣布停班課。

台東縣政府通報，受凱米颱風影響，根據交通部中央氣象署24日最新預報資料，台東縣已達停班停課標準，宣布今天停止上班、停止上課。

根據行政院人事行政總處網站資料，全台22縣市中僅金門縣今天正常上班上課，其餘21縣市都停班停課。（編輯：洪啟原）1130724

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