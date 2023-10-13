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男躺公園睡覺竟遭抓鳥 捍衛性自主權拒收15萬和解金

阿昌睡夢中遭杜男抓鳥，捍衛性自主權，拒15萬元和解。（示意圖，與本案無關）

阿昌睡夢中遭杜男抓鳥，捍衛性自主權，拒15萬元和解。（示意圖，與本案無關）

2023/10/13 21:43

〔記者吳政峰／台北報導〕男子阿昌（化名）2022年間躺在台北市艋舺公園內睡覺，睡夢中突然感覺下體遭人侵犯，睜眼赫見竟是不認識的杜男所為，當場氣炸，堅持報警。 杜男自知理虧，拿出15萬元希望和解，惟阿昌不滿被當成洩慾工具，拒絕和解。台北地院認定杜男觸犯性騷擾罪，日前判他4月刑，得易科罰金12萬元。

2022年6月27日清晨4時許，阿昌躺在艋舺公園內睡覺，突然感覺下體有異狀，睜開惺忪睡眼，驚見杜男正用手觸摸他的生殖器，當場嚇傻，不甘受辱，立刻報警。

杜男犯後於警詢、偵查中均矢口否認犯行，直到北院審理中始坦承犯行，並表明願以10萬元與阿昌和解，見阿昌無意和解，杜男再把金額提高到15萬元，惟阿昌仍拒絕和解。阿昌直言不願和解，並對杜男利用他滿足生理需求表達不悅。

北院考量杜男終於承認犯案，審酌他大學畢業、職業為服務業、需扶養父母等家庭經濟狀況，依違反性騷擾防治法判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

至於杜男請求給予緩刑，本院說明，杜男於警詢、偵查中均矢口否認犯行，辯稱忘記發生什麼事，也不知道自己有去該處，沒有摸阿昌，直至審判中才坦承犯行，堪認杜男仍需偵、審、執行程序，以收警悌教化之效，難認有暫不執行的理由，故不予宣告緩刑。

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