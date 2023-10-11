不舒服！正妹搭自強號感覺男乘客瞧大腿 鐵警：可申訴
2023/10/11 12:29
〔記者王俊忠／台南報導〕有網友爆料今年10月9日有位正妺坐台鐵自強號列車，行經台南往高雄方向，前方座位區有名男乘客疑假借轉身整理物品之際、朝著正妹大腿方向瞧，讓女方覺得很不舒服，眼神有騷擾之嫌。台南鐵路警察說，警方迄今未接獲當事人報案，當事女子如覺得遭對方眼神性騷擾，可提供相關事證申訴。
網友在社會事新聞影音臉書群組P0文指，台鐵101車次自強號列車於10月9日上午7點47分，行經台南往高雄方向，前方座位有名男乘客假借整理物品時盯著正妹大腿方向看，讓女方覺得很不舒服、感到被男子眼神騷擾了。此文一PO出引發許多人討論。
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鐵路警察局台南分駐所員警檢視爆料影片表示，性騷擾申訴案件如知道加害人有所屬單位時，可行文給加害人所屬單位；加害人身分不明或不知時，發生地警察機關可逕行調查，並將結果函知發生地的縣市主管機關。
警方檢視爆料影片、未發現男子有偷拍或伸手碰觸女子大腿行為。警方說，如有偷拍或伸手碰觸女子大腿行為恐涉及刑責，但如果是對方眼神讓女子不舒服，女子可依法提出申訴，由發生地警察機關通知男方到案說明、接受調查。