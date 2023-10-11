不舒服！正妹搭自強號感覺男乘客瞧大腿 鐵警：可申訴

有網友在網路社群爆料一位正妹搭台鐵自強號時遭前方男乘客轉身盯瞧大腿、覺得遭到眼神性騷擾。（圖：取自社會事新聞影音臉書社群）

2023/10/11 12:29

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友爆料今年10月9日有位正妺坐台鐵自強號列車，行經台南往高雄方向，前方座位區有名男乘客疑假借轉身整理物品之際、朝著正妹大腿方向瞧，讓女方覺得很不舒服，眼神有騷擾之嫌。台南鐵路警察說，警方迄今未接獲當事人報案，當事女子如覺得遭對方眼神性騷擾，可提供相關事證申訴。

網友在社會事新聞影音臉書群組P0文指，台鐵101車次自強號列車於10月9日上午7點47分，行經台南往高雄方向，前方座位有名男乘客假借整理物品時盯著正妹大腿方向看，讓女方覺得很不舒服、感到被男子眼神騷擾了。此文一PO出引發許多人討論。

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鐵路警察局台南分駐所員警檢視爆料影片表示，性騷擾申訴案件如知道加害人有所屬單位時，可行文給加害人所屬單位；加害人身分不明或不知時，發生地警察機關可逕行調查，並將結果函知發生地的縣市主管機關。

警方檢視爆料影片、未發現男子有偷拍或伸手碰觸女子大腿行為。警方說，如有偷拍或伸手碰觸女子大腿行為恐涉及刑責，但如果是對方眼神讓女子不舒服，女子可依法提出申訴，由發生地警察機關通知男方到案說明、接受調查。

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