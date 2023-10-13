與人夫上摩鐵被原配抓包 證券正妹辯應保障憲法性自主權

證券公司侯姓正妹被控勾搭人夫上摩鐵開房間、在車上親吻，高等法院判侯女應賠償40萬元確定。（記者楊國文攝）

2023/10/13 17:37

〔記者楊國文／台北報導〕侯姓證券公司正妹與已婚男同事「阿強」搞婚外情，2人前年6月登記入住北市一家摩鐵時，被阿強的太太邱女偷偷尾隨後報警，查獲2人深夜同宿，邱女並檢具侯女2人在阿強車上親吻錄影光碟，對她提告求償，但侯女堅稱不知對方已婚，並稱通姦已除罪化，應優先保障憲法規定的性自主決定權，高等法院不採信侯女說詞，認定已侵害邱女配偶權，判應賠40萬元確定。

邱女是北部某市政府公務員，她指控，侯女明知丈夫阿強已婚，竟勾搭他，從2021年6月起，2人多次在阿強的轎車上親吻、共同進出旅館及侯女住處等地，破壞她的婚姻幸福，侵害其配偶權，因此提告求償150萬元。

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侯女辯稱不知道阿強已婚，2人也未發生性行為，邱女應舉證她確實和阿強在車上親吻、旅館同宿的事實，並硬拗稱，即使2人有逾越男女分際的行為，也稱不上是情節重大，而且大法官釋憲已將通姦除罪化，刑法239條通姦罪已廢除，縱使配偶權是法律上的權利，仍應優先保護受憲法保障的性自主決定權，因此邱女無權求償。

士林地院法官開庭時，當庭勘驗邱女提出車上的錄影光碟，全長42秒的畫面，可看出2人互相擁抱、親吻，經比對照片，認定2人就是侯女、阿強無誤，認定已逾越正常男女交往的界線。

此外，依據北市警局報案紀錄，侯女確於2021年6月7日晚間登記入住北市某家摩鐵，她和阿強先後進入摩鐵房間，邱女尾隨確認後報警處理，法官據此認定侯女、阿強同宿一室已侵害邱女的配偶權，且情節重大，判侯女應賠償30萬元。邱女不服，上訴高等法院。

高院審理認為邱女上訴有理由，判侯女應賠償40萬元確定。

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