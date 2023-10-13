為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

與人夫上摩鐵被原配抓包 證券正妹辯應保障憲法性自主權

證券公司侯姓正妹被控勾搭人夫上摩鐵開房間、在車上親吻，高等法院判侯女應賠償40萬元確定。（記者楊國文攝）

證券公司侯姓正妹被控勾搭人夫上摩鐵開房間、在車上親吻，高等法院判侯女應賠償40萬元確定。（記者楊國文攝）

2023/10/13 17:37

〔記者楊國文／台北報導〕侯姓證券公司正妹與已婚男同事「阿強」搞婚外情，2人前年6月登記入住北市一家摩鐵時，被阿強的太太邱女偷偷尾隨後報警，查獲2人深夜同宿，邱女並檢具侯女2人在阿強車上親吻錄影光碟，對她提告求償，但侯女堅稱不知對方已婚，並稱通姦已除罪化，應優先保障憲法規定的性自主決定權，高等法院不採信侯女說詞，認定已侵害邱女配偶權，判應賠40萬元確定。

邱女是北部某市政府公務員，她指控，侯女明知丈夫阿強已婚，竟勾搭他，從2021年6月起，2人多次在阿強的轎車上親吻、共同進出旅館及侯女住處等地，破壞她的婚姻幸福，侵害其配偶權，因此提告求償150萬元。

侯女辯稱不知道阿強已婚，2人也未發生性行為，邱女應舉證她確實和阿強在車上親吻、旅館同宿的事實，並硬拗稱，即使2人有逾越男女分際的行為，也稱不上是情節重大，而且大法官釋憲已將通姦除罪化，刑法239條通姦罪已廢除，縱使配偶權是法律上的權利，仍應優先保護受憲法保障的性自主決定權，因此邱女無權求償。

士林地院法官開庭時，當庭勘驗邱女提出車上的錄影光碟，全長42秒的畫面，可看出2人互相擁抱、親吻，經比對照片，認定2人就是侯女、阿強無誤，認定已逾越正常男女交往的界線。

此外，依據北市警局報案紀錄，侯女確於2021年6月7日晚間登記入住北市某家摩鐵，她和阿強先後進入摩鐵房間，邱女尾隨確認後報警處理，法官據此認定侯女、阿強同宿一室已侵害邱女的配偶權，且情節重大，判侯女應賠償30萬元。邱女不服，上訴高等法院。

高院審理認為邱女上訴有理由，判侯女應賠償40萬元確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
密戀老闆小三自嘲「擔心上街會被呼巴掌」 法官判她須賠20萬
2023/08/09 16:58

密戀老闆小三自嘲「擔心上街會被呼巴掌」 法官判她須賠20萬
「叔叔」是女人！老公裝監視器 赫見老婆與閨密「女女通姦」
2023/06/27 20:09

「叔叔」是女人！老公裝監視器 赫見老婆與閨密「女女通姦」

買房不難！新成屋「鳳凰冠」專攻自住首購
在咖啡廳與人夫親熱 小三辯有性無愛、最終才做出錯誤決定
2023/03/25 12:16

在咖啡廳與人夫親熱 小三辯有性無愛、最終才做出錯誤決定
攀岩攀上床...消防員「1夜4次」 讓人妻嬌喊「很爽好嗎、累死我了」
2022/04/13 14:22

攀岩攀上床...消防員「1夜4次」 讓人妻嬌喊「很爽好嗎、累死我了」

不受政策限制！商辦布局戰火旺
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播