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不滿女同事告性侵 鐵路局員工民事求償踢鐵板

不滿女同事告性侵，鐵路局員工民事求償反而踢到鐵板。（情境照）

不滿女同事告性侵，鐵路局員工民事求償反而踢到鐵板。（情境照）

2023/10/13 20:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕鐵路局林姓女員工指控，同事江男趁幫她搬冰箱之際強吻強脫衣物並強制性交，全案雖經新竹地檢署不起訴，江男卻自認受傷，反咬林女並求償80萬，新竹地院審理發現，雙方對話可發現江男對侵犯林女一事曾道歉，且事後鐵路局評議委員會認定江男性騷擾成立，判決江男請求無理由，全案駁回。

江男說，與林女為同事兼男女朋友關係，110年9月23日下午林女請他幫忙搬冰箱到租屋處後，兩人開始互相撫摸對方身體，林女主動脫內衣與牛仔褲，兩人如同一般男女朋友自然而然地親吻、撫摸、擁抱，他有撫摸林女下體，並以手指插入性器官，過程中林女均沒有拒絕，且主動撫摸他性器官，直到他想更進一步發生性行為時，林女突然拒絕，他隨即停手。

事後二人分手，林女向新竹市警局提告，謊稱他強吻、強脫衣物與強制性交等情，致他不斷面對刑事偵查與台鐵內部行政調查，遭受鐵路局長官與同儕異樣眼光，長期承受巨大壓力，身心飽受煎熬，開始無故易怒、失眠、驚醒等症狀，經台大醫院診斷罹有「環境適應障礙合併焦慮及憂鬱」。事後新竹地檢署將全案不起訴確定，他決定向林女求償80萬元。

法官勘驗雙方LINE對話紀錄，林女：請你離開，我不想看到你等語，江男：我知道妳在生氣，氣我前幾天勉強妳的事情，我知道錯了，我以後不會不尊重妳的想法，我是真的真的很愛妳，才想跟妳發生關係，是我不應該那天沒顧慮妳的感受。林女：我很明白的告訴你我不喜歡你，我不會跟你在一起，你侵犯我之後真的讓我心裡痛苦不堪，我班都快上不下去了，我只希望你滾的越遠越好，不然我真的會告你。江男：對不起，我在此發誓以後不管什麼事情，我一定都你同意才做，甚至交往。

法官調查，江男是在新竹地檢署不起訴處分後約2月餘，始向台大醫院就診。林女去年5月31日向鐵路局提出性騷擾的申訴，主張江男跟蹤騷擾約半年的時間，經性騷擾評議委員會認定性騷擾成立，最後認定江男之訴無理由，判決駁回。

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