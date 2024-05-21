獨家》大事化小？高雄車禍爆恐嚇警未偵辦！昨晚急補破網逮8人送辦

陳姓姊弟出示警方一開始僅開立道路交通事故聯單，事隔1個多小時後，才開出受理報案證明單。（記者陳文嬋攝）

2024/05/21 01:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名李姓男子與陳姓男子18日深夜於鳳山區五甲二路發生車禍後爆衝突，李男撂來郭男等7名友人助陣，當著五甲所林姓副所長面前，包圍陳男等3人叫囂；郭男衝上前作勢打人，嗆聲「釘孤枝」輸贏，造成陳男等3人心生畏懼，求助鎮南里長楊三吉到場；郭男仍當警察面前持續叫囂，警方未將一行人帶所偵辦竟直接驅離，僅開立道路交通事故聯單。經陳姊質疑警方以大報小，警方事隔1個多小時後，才開出受理報案證明單。

鳳山警分局長陳柏彰昨（20）日獲悉面對事情，出動偵查隊亡羊補牢，昨晚將李男等8人查緝到案，李男供稱出車禍很害怕，求助郭男到場協助，郭男坦承找人前來關心，但否認出言恐嚇陳男；警訊後將郭男與李男2人依恐嚇、妨害名譽、妨害自由等罪嫌，其餘6人依高雄市警察局街暴高風險份子予以告誡不得再犯。

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警方坦言林姓副所長年輕經驗不足，未立即啟動快打部隊到場，將一行人帶回所內偵辦，且違反報案紀律等，未於第一時間開立報案證明單，將依規定調查懲處，並加強警員教育。

李姓男子18日深夜11時許無照騎機車行經鳳山區五甲二路與南和街闖紅燈，陳姓男子騎機車行駛五甲二路跨越雙黃線到對向，雙方於五甲二路485號前發生車禍。李男當場辱罵陳男六字經，陳男找來胞姊與姊夫到場協助，並攔下五甲所林姓副所長處理車禍。

不料李男撂來郭男等7名友人，分乘2輛BMW轎車到場助陣，當著五甲所林姓副所長面前包圍陳男等3人不斷叫囂，其中郭男更大放厥詞，稱所長也不敢對他怎樣，嗆聲「釘孤枝」輸贏，衝上前作勢打人，造成陳男等3人心生畏懼，求助鎮南里長楊三吉幫忙。

里長楊三吉據報趕赴現場，五甲所6名警力在場，但郭男仍持續叫囂，警方以將帶回郭男等人偵辦為由，要求楊三吉與陳姊夫妻離開，卻未將郭男等人帶回所偵辦，直接將郭男等一行人驅離，僅要求李男與陳男2人到所，製作雙方車禍筆錄，開立道路交通事故聯單。

陳姊事後發現警方未開立報案證明單，未朝向恐嚇、妨害名譽、妨害自由等罪偵辦；陪同陳男二度入所提告，警方卻拒絕受理報案，推稱雙方是行車糾紛，提告只是告來告去浪費時間。陳姊等人質疑警方袒護對方，違法放走現行犯，還不願意受理報案，警方事隔1個多小時，才開出受理報案證明單。

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