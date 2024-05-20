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高雄沿海路少女遭卡車輾斃 小港人粉專︰違停亂象惹禍

小港沿海路發生17歲少女騎車，疑因閃避違停車輛遭卡車輾斃憾事。（警方提供）

小港沿海路發生17歲少女騎車，疑因閃避違停車輛遭卡車輾斃憾事。（警方提供）

2024/05/20 14:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市小港區沿海路昨發生一起死亡車禍，17歲少女疑因閃避違停車輛，向外切車道時遭後方大卡車輾斃；臉書粉專我是小港人指出，這是沿海路今年第4起大車死亡車禍，呼籲相關單位、民代正視並提出解決方案，別讓憾事再發生。

小港人表示，沿海路是小港地區交通要道，從工業區連接通往市區中山路，因通往工業區有許多大卡車往來，而捷運站出口也在沿海路上，時常有汽車違停紅線路旁等接送，許多機車騎士行經沿海路時，在大卡車旁已險象環生，還常要閃路上的違停車輛。

小港人指出，陸續收到許多小港居民留言，批評沿海路死亡車禍不勝枚舉，多數都是遭大卡車撞擊而發生事故，主因幾乎都是機車道有違停車輛，造成機車騎士為閃避而遭大車撞擊死亡。

小港人提醒，今年政府將違停列入不得檢舉、不違規記點，讓許多駕駛人有恃無恐，也因為政府的放寬，是不是讓執法機關無所適從？讓違停亂象越來越嚴重，間接造成憾事的發生？

這次事故早已非單一事件，也知道取締違規治標不治本，除了加強取締外，呼籲小港區的民意代表，能夠盡快提出解決方案，例如設置機車專用道、設置減速機制或是機車臨停區等，別再讓無辜的小港人成為無辜的輪下魂。

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